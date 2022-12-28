28 декабря 2022
27 декабря 2022

В ЯНАО упраздняют должность начальника скорой помощи. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , бсмп, скорая помощь, машина скорой помощи
В поселке Уренгой упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи Фото:

С 1 марта 2023 года в поселке Уренгой (ЯНАО) упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи, а само подразделение переводят в состав аналогичной структуры в Тарко-Сале. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона.

«Отделение скорой помощи Уренгоя соединяют с отделением в Тарко-Сале. С 1 марта 2023 года в поселковом отделении упраздняют должность заведующего и, соответственно, все управление станцией скорой помощи переходит под контроль медучреждения в Тарко-Сале», — рассказал инсайдер.

Также источник пояснил, что слияние двух медицинских структур происходит в рамках оптимизации. Но, по словам собеседника, дистанционно руководить отделением скорой помощи в поселке Уренгой из Тарко-Сале будет проблематично — населенные пункты разделяют 150 километров, что будет затруднять оперативные коммуникации.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Губкинского существует дефицит медицинских специалистов. В медучреждении не хватает терапевтов и врача-травматолога.

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С 1 марта 2023 года в поселке Уренгой (ЯНАО) упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи, а само подразделение переводят в состав аналогичной структуры в Тарко-Сале. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Отделение скорой помощи Уренгоя соединяют с отделением в Тарко-Сале. С 1 марта 2023 года в поселковом отделении упраздняют должность заведующего и, соответственно, все управление станцией скорой помощи переходит под контроль медучреждения в Тарко-Сале», — рассказал инсайдер. Также источник пояснил, что слияние двух медицинских структур происходит в рамках оптимизации. Но, по словам собеседника, дистанционно руководить отделением скорой помощи в поселке Уренгой из Тарко-Сале будет проблематично — населенные пункты разделяют 150 километров, что будет затруднять оперативные коммуникации. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Губкинского существует дефицит медицинских специалистов. В медучреждении не хватает терапевтов и врача-травматолога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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