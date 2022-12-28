В ЯНАО упраздняют должность начальника скорой помощи. Инсайд

29 декабря 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В поселке Уренгой упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 марта 2023 года в поселке Уренгой (ЯНАО) упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи, а само подразделение переводят в состав аналогичной структуры в Тарко-Сале. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Отделение скорой помощи Уренгоя соединяют с отделением в Тарко-Сале. С 1 марта 2023 года в поселковом отделении упраздняют должность заведующего и, соответственно, все управление станцией скорой помощи переходит под контроль медучреждения в Тарко-Сале», — рассказал инсайдер. Также источник пояснил, что слияние двух медицинских структур происходит в рамках оптимизации. Но, по словам собеседника, дистанционно руководить отделением скорой помощи в поселке Уренгой из Тарко-Сале будет проблематично — населенные пункты разделяют 150 километров, что будет затруднять оперативные коммуникации. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Губкинского существует дефицит медицинских специалистов. В медучреждении не хватает терапевтов и врача-травматолога.

С 1 марта 2023 года в поселке Уренгой (ЯНАО) упраздняют должность заведующего отделением скорой медицинской помощи, а само подразделение переводят в состав аналогичной структуры в Тарко-Сале. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах региона. «Отделение скорой помощи Уренгоя соединяют с отделением в Тарко-Сале. С 1 марта 2023 года в поселковом отделении упраздняют должность заведующего и, соответственно, все управление станцией скорой помощи переходит под контроль медучреждения в Тарко-Сале», — рассказал инсайдер. Также источник пояснил, что слияние двух медицинских структур происходит в рамках оптимизации. Но, по словам собеседника, дистанционно руководить отделением скорой помощи в поселке Уренгой из Тарко-Сале будет проблематично — населенные пункты разделяют 150 километров, что будет затруднять оперативные коммуникации. Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Губкинского существует дефицит медицинских специалистов. В медучреждении не хватает терапевтов и врача-травматолога.