28 декабря 2022

Губернатор ХМАО передала многодетной семье поздравление мобилизованного отца. Видео

Губернатор ХМАО передала многодетной семье из Когалыма поздравление отца, который служит в ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Губернатор Югры поздравила семью военнослужащего из Когалыма Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова по телефону передала семье мобилизованного жителя Когалыма, с которым познакомилась во время поездки в Луганскую область, поздравления с наступающим Новым годом. В официальном telegram-канале губернатора опубликовано видео поздравления.

«Меня попросил Денис Алмазович позвонить вам. Мы познакомились с ним в Луганской области, он служит там. На встрече подошел с большим волнением, попросил передать вам самые лучшие пожелания с наступающим Новым годом, и я присоединяюсь к ним», — сказала Комарова супруге военнослужащего.

По словам губернатора, с мобилизованным все в порядке. «Чувствует себя хорошо — по крайней мере, мне не жаловался. Он собранный, понимает, что и для чего он делает, глубоко верит в то, что все будет хорошо», — добавила губернатор. В ответ супруга пожелала Комаровой здоровья, и «чтобы все близкие были рядом».

Ранее URA.RU сообщало о новогоднем подарке Комаровой девочке со спинальной мышечной атрофией. Амелия Хомченко мечтала встретиться с губернатором, и та приехала к ней в гости.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова по телефону передала семье мобилизованного жителя Когалыма, с которым познакомилась во время поездки в Луганскую область, поздравления с наступающим Новым годом. В официальном telegram-канале губернатора опубликовано видео поздравления. «Меня попросил Денис Алмазович позвонить вам. Мы познакомились с ним в Луганской области, он служит там. На встрече подошел с большим волнением, попросил передать вам самые лучшие пожелания с наступающим Новым годом, и я присоединяюсь к ним», — сказала Комарова супруге военнослужащего. По словам губернатора, с мобилизованным все в порядке. «Чувствует себя хорошо — по крайней мере, мне не жаловался. Он собранный, понимает, что и для чего он делает, глубоко верит в то, что все будет хорошо», — добавила губернатор. В ответ супруга пожелала Комаровой здоровья, и «чтобы все близкие были рядом». Ранее URA.RU сообщало о новогоднем подарке Комаровой девочке со спинальной мышечной атрофией. Амелия Хомченко мечтала встретиться с губернатором, и та приехала к ней в гости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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