Губернатор ХМАО передала многодетной семье поздравление мобилизованного отца. Видео

Губернатор ХМАО передала многодетной семье из Когалыма поздравление отца, который служит в ЛНР

29 декабря 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры поздравила семью военнослужащего из Когалыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова по телефону передала семье мобилизованного жителя Когалыма, с которым познакомилась во время поездки в Луганскую область, поздравления с наступающим Новым годом. В официальном telegram-канале губернатора опубликовано видео поздравления. «Меня попросил Денис Алмазович позвонить вам. Мы познакомились с ним в Луганской области, он служит там. На встрече подошел с большим волнением, попросил передать вам самые лучшие пожелания с наступающим Новым годом, и я присоединяюсь к ним», — сказала Комарова супруге военнослужащего. По словам губернатора, с мобилизованным все в порядке. «Чувствует себя хорошо — по крайней мере, мне не жаловался. Он собранный, понимает, что и для чего он делает, глубоко верит в то, что все будет хорошо», — добавила губернатор. В ответ супруга пожелала Комаровой здоровья, и «чтобы все близкие были рядом». Ранее URA.RU сообщало о новогоднем подарке Комаровой девочке со спинальной мышечной атрофией. Амелия Хомченко мечтала встретиться с губернатором, и та приехала к ней в гости.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова по телефону передала семье мобилизованного жителя Когалыма, с которым познакомилась во время поездки в Луганскую область, поздравления с наступающим Новым годом. В официальном telegram-канале губернатора опубликовано видео поздравления. «Меня попросил Денис Алмазович позвонить вам. Мы познакомились с ним в Луганской области, он служит там. На встрече подошел с большим волнением, попросил передать вам самые лучшие пожелания с наступающим Новым годом, и я присоединяюсь к ним», — сказала Комарова супруге военнослужащего. По словам губернатора, с мобилизованным все в порядке. «Чувствует себя хорошо — по крайней мере, мне не жаловался. Он собранный, понимает, что и для чего он делает, глубоко верит в то, что все будет хорошо», — добавила губернатор. В ответ супруга пожелала Комаровой здоровья, и «чтобы все близкие были рядом». Ранее URA.RU сообщало о новогоднем подарке Комаровой девочке со спинальной мышечной атрофией. Амелия Хомченко мечтала встретиться с губернатором, и та приехала к ней в гости.