Министр подставил Екатеринбург с деньгами от Путина, власть охватила паника

В разговоре с URA.RU Василий Старков признал, что «сложности были» Фото: Анна Майорова © URA.RU

За несколько дней до Нового года во власти разгорелся скандал: из-за ошибки свердловского правительства (в частности, главы областного минтранса Василия Старкова) Екатеринбург едва не остался без новых троллейбусов, обещанных президентом РФ Владимиром Путиным. По данным URA.RU, проблему решили в самый последний момент.

Федеральную поддержку в покупке 45 новых троллейбусов к 300-летию Екатеринбурга Путин обещал губернатору Евгению Куйвашеву в мае. Спустя несколько недель было объявлено, что кабмин РФ выделит Свердловской области миллиард рублей.

«Перед Новым годом деньги пришли, но выяснилось, что региональное министерство транспорта не включило их в профильную бюджетную программу. Это грозило срывом финансирования. Экономический блок мэрии [Екатеринбурга] был в панике, [мэр Алексей] Орлов звонил Старкову, возмущался. Но в итоге нашли какой-то выход», — поделился источник, близкий к кабмину.

При этом сам Орлов в разговоре с корреспондентом дал понять, что конфликта не было. «Вчера поставщику (компании „Автотехком“, связанной с „Белкоммунмашем“ — прим. URA.RU) был перечислен аванс, деньги получены. И мы надеемся, что в феврале уже будут первые машины», — сказал Орлов. Разговор со Старковым на повышенных тонах он не подтвердил. «Это рабочие моменты. В область деньги [от правительства РФ] поступили на прошлой неделе. Пока их не было, отсутствовали основания вносить изменения в программу. Они требуют определенного времени, потому что есть процедура согласования. Мы [согласование] ускорили, мы на контакте с коллегами областными. Все быстро сделали. С казначейством вчера все вопросы сняли. Авансовые платежи [поставщику] ушли. Троллейбусы изготавливаются», — заверил Орлов.

А Старков прокомментировал URA.RU ситуацию так: «Сложности были, но вопрос полностью отрегулирован, все, что требуется, внесено и профинансировано». Подробности бюрократической интриги он раскрывать не стал. «Под самый финиш года денежные средства пришли. Действительно, было напряженно, но все необходимые нормативные акты были приняты, и денежные средства из федерального казначейства направлены на счета», — резюмировал Старков.