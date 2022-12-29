На сайт 300-летия Екатеринбурга размещен баннер с рекламой «Уральской недели ЛГБТ» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На сайте для сбора, презентации и поддержки проектов к 300-летию Екатеринбурга размещен баннер, который пиарит ЛГБТ-фестиваль «Ural Pride Week — Уральская неделя гордости», заметил корреспондент URA.RU. В мэрии заявили, что не имеют отношения к площадке.

Ural Pride Week указана в разделе «Свежие идеи». Его бюджет — от 50 до 300 тысяч рублей. При попытке нажать на баннер фестиваля высвечивается ошибка 404.

В «подвале» сайта (http://ekaterinburg300.ru — доменное имя сайта) указано, что это проект Музея истории Екатеринбурга. При этом контактные лица — Сергей Каменский, бывший директор, недавно уехавший из России, и Анастасия Терминова, в соцсетях которой указано, что она тоже покинула учреждение.

Ранее URA.RU писало, что во всех регионах России запретили пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола запретили. Такие изменения в закон «О защите прав ребенка» утвердили депутаты регионального заксо. Ранее запрет был принят на федеральном уровне.

На сайте размещен баннер с рекламой «Уральской недели ЛГБТ» Скрин: URA.RU