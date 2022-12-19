19 декабря 2022

В Свердловской области запретили пропаганду ЛГБТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Екатеринбурга, заксобрание свердловской области, заксо
Свердловское заксо одобрило запрет пропаганды нетрадиционных отношений Фото:

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола запретили в Свердловской области. Такие изменения в закон «О защите прав ребенка» утвердили депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала. Ранее запрет был принят на федеральном уровне.

«Законопроект разработан в целях приведения областного закона „О защите прав ребенка“ в соответствие с федеральным законом. <…> В статью 15 областного закона необходимо внести соответствующие изменения», — представил проект член комитета по соцполитике Леонид Хаютин. Депутаты утвердили предложение единогласно — 41 голос «за».

5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Перед этим идею поддержали Совет Федерации и Госдума. Ограничения распространятся на все книги, печатную продукцию, фильмы, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.

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Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола запретили в Свердловской области. Такие изменения в закон «О защите прав ребенка» утвердили депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала. Ранее запрет был принят на федеральном уровне. «Законопроект разработан в целях приведения областного закона „О защите прав ребенка“ в соответствие с федеральным законом. <…> В статью 15 областного закона необходимо внести соответствующие изменения», — представил проект член комитета по соцполитике Леонид Хаютин. Депутаты утвердили предложение единогласно — 41 голос «за». 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Перед этим идею поддержали Совет Федерации и Госдума. Ограничения распространятся на все книги, печатную продукцию, фильмы, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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