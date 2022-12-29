Экс-советник главы Пентагона предсказал, каким будет конец СВО

Экс-советник главы Пентагона: Украина потерпит поражение, несмотря на помощь Запада
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Россия одержит победу в конфликте с Украиной, считает Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В конфликте с Россией Украина потерпит поражение, несмотря на помощь со стороны западных стран. С таким предположением по поводу возможного завершения российско-украинского конфликта выступил экс-советник главы Пентагона, бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Redacted, отметив, что после завершения конфликта на Украине «ничего не останется». На подобный исход военный действий неспособны повлиять и поставки Киеву вооружений западными странами, добавил экс-полковник.

Макгрегор также выступал с мнением, что поставка США Украине систем ПВО Patriot не приведет к серьезной эскалации, сообщает Nation News. Он также предрек затяжной конфликт на Украине. По его мнению, этому способствует нежелание американских властей признать законные интересы безопасности России и вести переговоры.

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В конфликте с Россией Украина потерпит поражение, несмотря на помощь со стороны западных стран. С таким предположением по поводу возможного завершения российско-украинского конфликта выступил экс-советник главы Пентагона, бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор. «Я полагаю, что все уже это понимают. Киев ждет печальный исход», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Redacted, отметив, что после завершения конфликта на Украине «ничего не останется». На подобный исход военный действий неспособны повлиять и поставки Киеву вооружений западными странами, добавил экс-полковник. Макгрегор также выступал с мнением, что поставка США Украине систем ПВО Patriot не приведет к серьезной эскалации, сообщает Nation News. Он также предрек затяжной конфликт на Украине. По его мнению, этому способствует нежелание американских властей признать законные интересы безопасности России и вести переговоры.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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