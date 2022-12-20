Экс-полковник армии США предрек затяжной конфликт на Украине

Вашингтон обрекает Украину на затяжной конфликт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Действия Вашингтона обрекают Украину на затяжной конфликт. Об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит американское издание The American Conservative.
«Отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры о прекращении этой войны — это путь к затяжному конфликту и новым человеческим страданиям», — заявил Макгрегор. Он также призывает Вашингтон настоять на переговорах между Россией и Украиной.
Макгрегор и раньше предостерегал Вашингтон от ошибок. В том числе он предрекал Америке «Армагеддон» в случае применения ядерного оружия. Также он считает, что Украина «будет уничтожена» в следующей фазе спецоперации.
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