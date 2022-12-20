Экс-полковник армии США предрек затяжной конфликт на Украине

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Вашингтон обрекает Украину на затяжной конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действия Вашингтона обрекают Украину на затяжной конфликт. Об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит американское издание The American Conservative.

«Отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры о прекращении этой войны — это путь к затяжному конфликту и новым человеческим страданиям», — заявил Макгрегор. Он также призывает Вашингтон настоять на переговорах между Россией и Украиной.

Макгрегор и раньше предостерегал Вашингтон от ошибок. В том числе он предрекал Америке «Армагеддон» в случае применения ядерного оружия. Также он считает, что Украина «будет уничтожена» в следующей фазе спецоперации.

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Действия Вашингтона обрекают Украину на затяжной конфликт. Об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит американское издание The American Conservative. «Отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры о прекращении этой войны — это путь к затяжному конфликту и новым человеческим страданиям», — заявил Макгрегор. Он также призывает Вашингтон настоять на переговорах между Россией и Украиной. Макгрегор и раньше предостерегал Вашингтон от ошибок. В том числе он предрекал Америке «Армагеддон» в случае применения ядерного оружия. Также он считает, что Украина «будет уничтожена» в следующей фазе спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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