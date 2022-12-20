Экс-полковник армии США предрек затяжной конфликт на Украине

20 декабря 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Вашингтон обрекает Украину на затяжной конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия Вашингтона обрекают Украину на затяжной конфликт. Об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит американское издание The American Conservative. «Отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры о прекращении этой войны — это путь к затяжному конфликту и новым человеческим страданиям», — заявил Макгрегор. Он также призывает Вашингтон настоять на переговорах между Россией и Украиной. Макгрегор и раньше предостерегал Вашингтон от ошибок. В том числе он предрекал Америке «Армагеддон» в случае применения ядерного оружия. Также он считает, что Украина «будет уничтожена» в следующей фазе спецоперации.

Действия Вашингтона обрекают Украину на затяжной конфликт. Об этом заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Его слова приводит американское издание The American Conservative. «Отказ Вашингтона признать законные интересы безопасности России в Украине и вести переговоры о прекращении этой войны — это путь к затяжному конфликту и новым человеческим страданиям», — заявил Макгрегор. Он также призывает Вашингтон настоять на переговорах между Россией и Украиной. Макгрегор и раньше предостерегал Вашингтон от ошибок. В том числе он предрекал Америке «Армагеддон» в случае применения ядерного оружия. Также он считает, что Украина «будет уничтожена» в следующей фазе спецоперации.