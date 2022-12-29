29 декабря 2022

«Известия»: россиян обяжут платить налоги со вкладов

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Налог будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки Фото:

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки, сообщили участники рынка.

«Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ. Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года.

С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.

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Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки, сообщили участники рынка. «Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ. Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года. С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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