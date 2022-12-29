«Известия»: россиян обяжут платить налоги со вкладов

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки, сообщили участники рынка.
«Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ. Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года.
С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.
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