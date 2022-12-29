«Известия»: россиян обяжут платить налоги со вкладов

30 декабря 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Налог будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки, сообщили участники рынка. «Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ. Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года. С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.

Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года. Его будут взимать в размере 13% исходя из ключевой ставки, сообщили участники рынка. «Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. <…>Теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год», — пишет издание, ссылаясь на Минфин РФ. Отмечается, налог за полученный доход в 2023 году придется заплатить до декабря 2024 года. С предложением о введении этого налога ранее выступил президент России Владимир Путин. Позднее Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход с процентов по банковским вкладам. Тогда было решено, что облагаться налогом будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.