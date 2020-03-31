В России одобрен закон о налогообложении с процентных доходов по вкладам

Ввести налог на процентные доходы граждан с банковских вкладов предложил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает взымать налог на доход физических лиц (НДФЛ) с процентов по банковским вкладам. Облагаться подоходным налогом в 13% будут только проценты по вкладам, превышающим миллион рублей.

Ожидается, что новый порядок заработает начиная с доходов 2021 года, напоминает РИА «Новости». Таким образом, первые налоговые выплаты граждане обязаны будут сделать до 1 декабря 2022 года. Также подобные условия налогообложения будут касаться и инвестиций в долговые ценные бумаги, если общий объем таких активов не менее 1 миллиона рублей. Ранее законопроект, вводящий для граждан налог на процентный доход со вкладов, превышающих миллион рублей, приняла Госдума.

О планах установить такой налог президент России Владимир Путин заявил 25 марта в ходе обращения к гражданам. Тогда глава государства отметил, что процентные доходы с кредитных вкладов облагаются налогом во многих странах. Также российский лидер предложил ввести налоги со ставкой 15% на дивиденды, выводимые за рубеж. Тем временем, финансовые аналитики порекомендовали россиянам отказаться от вкладов, превышающих объем в миллион рублей.