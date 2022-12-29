В России создадут уникальную операционную систему на базе Android

30 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Новая операционная система базе Android будет совместима с большинством российских приложений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют разработать операционную систему на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services. «Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на несколько источников. Предполагается, что она будет востребована у жителей из-за совместимости с большинством российских приложений. «Тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK», — сообщил один из источников издания. Минцифры РФ привлечет для разработки и развития отечественной системы ряд компаний. VK, «Яндекс», «Сбербанк» и «Ростелеком» учредят для этих целей отдельную организацию, которая займется платформой. Российская ОС «Аврора», продвижением которой занимается компания «Ростелеком», больше подходит для госструктур из-за высоких требований к безопасности. Принято решение создать систему для массового потребителя. Минцифры РФ рассматривает инициативу оснащения врачей и педагогов планшетами на основе отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Также китайский производитель смартфонов Huawei готов устанавливать на свою продукцию «Аврору» вместо системы Android. О том, что старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут запускаться на смартфонах на операционной системе Android, сообщалось ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России планируют разработать операционную систему на базе Android. Она придет на смену Google Mobile Services. «Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Предполагается, что она будет востребована у жителей из-за совместимости с большинством российских приложений. «Тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK», — сообщил один из источников издания. Минцифры РФ привлечет для разработки и развития отечественной системы ряд компаний. VK, «Яндекс», «Сбербанк» и «Ростелеком» учредят для этих целей отдельную организацию, которая займется платформой. Российская ОС «Аврора», продвижением которой занимается компания «Ростелеком», больше подходит для госструктур из-за высоких требований к безопасности. Принято решение создать систему для массового потребителя. Минцифры РФ рассматривает инициативу оснащения врачей и педагогов планшетами на основе отечественной мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Также китайский производитель смартфонов Huawei готов устанавливать на свою продукцию «Аврору» вместо системы Android. О том, что старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут запускаться на смартфонах на операционной системе Android, сообщалось ранее.