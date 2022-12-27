Минцифры отключает старые версии «Госуслуг» на смартфонах с Android

27 декабря 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Старые версии приложения перестанут работать с 27 декабря, сообщают в Минцифры Фото: Денис Моргунов © URA.RU Старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут запускаться на смартфонах на операционной системе Android. Об этом сообщает официальный telegram-канал Минцифры РФ. «Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — отмечается в ведомстве. В Минцифры предлагают поставить автоматическое обновление приложений в настройках телефона. В таком случае у пользователя всегда будет актуальное приложение. При этом полный список магазинов приложений, где есть «Госуслуги», можно найти на сайте соответствующего портала. Ранее в Минцифры РФ предупредили о массовых кражах аккаунтов в Telegram. В ведомстве призвали пользователей быть аккуратными и не открывать подозрительные ссылки. Также председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко говорил, что общество не готово к авторизации в соцсетях по паспорту, передает «Национальная служба новостей». Кроме того в Минцифры исключили риски для мобильной связи, сообщает Life .

Старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» перестанут запускаться на смартфонах на операционной системе Android. Об этом сообщает официальный telegram-канал Минцифры РФ. «Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — отмечается в ведомстве. В Минцифры предлагают поставить автоматическое обновление приложений в настройках телефона. В таком случае у пользователя всегда будет актуальное приложение. При этом полный список магазинов приложений, где есть «Госуслуги», можно найти на сайте соответствующего портала. Ранее в Минцифры РФ предупредили о массовых кражах аккаунтов в Telegram. В ведомстве призвали пользователей быть аккуратными и не открывать подозрительные ссылки. Также председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко говорил, что общество не готово к авторизации в соцсетях по паспорту, передает «Национальная служба новостей». Кроме того в Минцифры исключили риски для мобильной связи, сообщает Life.