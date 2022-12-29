В МЧС перечислили места, в которых запрещено запускать фейерверки

Запускать фейерверки россиянам нельзя на балконах, лоджиях и возле пожароопасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
«Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там же добавили, что площадку для запуска фейерверков нужно выбирать вдалеке от деревянных зданий и линий электропередач.
После запуска пиротехники необходимо отойти на 20 метров от площадки. По окончании фейерверка нужно подождать и удостовериться, что залпы закончились.
Ранее юрист предупредил россиян о штрафах за запуск пиротехники во время Нового года. За использование фейерверков в неположенных местах жителям придется отдать от 1 до 5 тысяч рублей.
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