29 декабря 2022

В МЧС перечислили места, в которых запрещено запускать фейерверки

МЧС: запрещается запускать фейерверки на балконах, крышах и возле железных дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, фейерверк
Запрещается запуск пиротехники на балконах и лоджиях Фото:

Запускать фейерверки россиянам нельзя на балконах, лоджиях и возле пожароопасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там же добавили, что площадку для запуска фейерверков нужно выбирать вдалеке от деревянных зданий и линий электропередач.

После запуска пиротехники необходимо отойти на 20 метров от площадки. По окончании фейерверка нужно подождать и удостовериться, что залпы закончились.

Ранее юрист предупредил россиян о штрафах за запуск пиротехники во время Нового года. За использование фейерверков в неположенных местах жителям придется отдать от 1 до 5 тысяч рублей.

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Запускать фейерверки россиянам нельзя на балконах, лоджиях и возле пожароопасных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Использование пиротехники строго запрещено на любых балконах, лоджиях и крышах, на стадионах и других спортивных площадках, на территории пожароопасных и взрывоопасных объектов, вблизи нефте- и газопроводов, железных дорог», — сообщили РИА Новости в ведомстве. Там же добавили, что площадку для запуска фейерверков нужно выбирать вдалеке от деревянных зданий и линий электропередач. После запуска пиротехники необходимо отойти на 20 метров от площадки. По окончании фейерверка нужно подождать и удостовериться, что залпы закончились. Ранее юрист предупредил россиян о штрафах за запуск пиротехники во время Нового года. За использование фейерверков в неположенных местах жителям придется отдать от 1 до 5 тысяч рублей.
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