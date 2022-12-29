29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ЯНАО детям рекомендуют не выходить из дома из-за мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Учащимся 1-4 классов рекомендуют не выходить на улицу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) единая дежурно-диспетчерская служба 30 декабря рекомендует младшим школьникам не выходить на улицу из-за морозной погоды. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.

«Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, температура воздуха опустилась до отметки -36 градусов.

Ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. В первый январский день будет пасмурно и ожидается небольшой снег.

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В Ноябрьске (ЯНАО) единая дежурно-диспетчерская служба 30 декабря рекомендует младшим школьникам не выходить на улицу из-за морозной погоды. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, температура воздуха опустилась до отметки -36 градусов. Ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. В первый январский день будет пасмурно и ожидается небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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