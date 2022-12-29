В ЯНАО детям рекомендуют не выходить из дома из-за мороза

30 декабря 2022 в 07:12 Размер текста - 17 +

Учащимся 1-4 классов рекомендуют не выходить на улицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) единая дежурно-диспетчерская служба 30 декабря рекомендует младшим школьникам не выходить на улицу из-за морозной погоды. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, температура воздуха опустилась до отметки -36 градусов. Ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. В первый январский день будет пасмурно и ожидается небольшой снег.

В Ноябрьске (ЯНАО) единая дежурно-диспетчерская служба 30 декабря рекомендует младшим школьникам не выходить на улицу из-за морозной погоды. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации. «Внимание! В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщили в мэрии. По данным ЕДДС, температура воздуха опустилась до отметки -36 градусов. Ранее сообщалось, что в Новогоднюю ночь жителей ЯНАО ждет преимущественно облачная погода с температурой до -25 градусов. В первый январский день будет пасмурно и ожидается небольшой снег.