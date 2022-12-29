Политолог: вступит ли Беларусь в конфликт после падения украинской ракеты

Белоруссия не вступит в конфликт на Украине из-за упавшей на своей территории ракеты. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) политолог Олег Неменский.
«Само по себе падение ракет С-300 не может <…> быть расценено как атака Украины на Белоруссию. Решение об участии Белоруссии в конфликте никак с этим связано не будет», — уточнил он в интервью «Ридусу».
Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси 29 декабря. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Тем не менее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Дик заявил, что этот инцидент является провокацией Киева, сообщает RT.
Все, что нужно знать о жизни страны, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Белоруссия не вступит в конфликт на Украине из-за упавшей на своей территории ракеты. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) политолог Олег Неменский. «Само по себе падение ракет С-300 не может <…> быть расценено как атака Украины на Белоруссию. Решение об участии Белоруссии в конфликте никак с этим связано не будет», — уточнил он в интервью «Ридусу». Украинская ракета комплекса С-300 упала на территории Беларуси 29 декабря. Уточняется, что ракета могла быть сбита белорусскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) или же ее прилет был случайным. Тем не менее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Сергей Дик заявил, что этот инцидент является провокацией Киева, сообщает RT.