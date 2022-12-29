29 декабря 2022

Российский генерал раскрыл, когда Польша введет войска на Украину

Генерал Липовой: Варшава ждет, когда ВСУ выдохнется, чтобы ввести свои войска
© Служба новостей «URA.RU»
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Польша готовится ввести войска на Украину Фото:
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Как только украинская армия начнет выдыхаться и оставит первую линию фронта, Польша введет на Украину свои войска и возьмет территорию под свой контроль. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.

«Под предлогом защиты украинской территории Варшава может ввести свои войска, чтобы взять под контроль эти земли. Как это будет подано в СМИ, это уже второй вопрос», — заявил Липовой в интервью изданию «Украина.ру». Он предположил, что сейчас Польша выжидает подходящего момента.

Ранее в Польше признавали планы присоединить территорию Украины. Польша готовит масштабный план, чтобы нанести удар по захвату Западной Украины, передает RT. Сообщалось, что глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разрабатывает стратегию по возвращению украинских территорий в состав Украины.

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Как только украинская армия начнет выдыхаться и оставит первую линию фронта, Польша введет на Украину свои войска и возьмет территорию под свой контроль. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой. «Под предлогом защиты украинской территории Варшава может ввести свои войска, чтобы взять под контроль эти земли. Как это будет подано в СМИ, это уже второй вопрос», — заявил Липовой в интервью изданию «Украина.ру». Он предположил, что сейчас Польша выжидает подходящего момента. Ранее в Польше признавали планы присоединить территорию Украины. Польша готовит масштабный план, чтобы нанести удар по захвату Западной Украины, передает RT. Сообщалось, что глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский разрабатывает стратегию по возвращению украинских территорий в состав Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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