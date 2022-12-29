Челябинский боец спецназа Кадырова встретился на фронте с блогером-земляком. Видео

30 декабря 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Александр Воложанин и Евгений Волосов договорились встретиться в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер движения «Трезвые дворы» в Челябинске Александр Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», встретился на фронте со своим земляком и коллегой по блогерскому цеху Евгением Волосовым. Они договорились с ним после спецоперации встретиться в Челябинске и сходить в баню. Видео встречи Воложанин опубликовал в социальных сетях. «Помните проект „Лидеры“? Так вот этот проект уже и на войне. Мы с Женькой двигали проект, собирали толпы людей, которые с нами двигались. Мы наводили движухи. Весь город был наш. И теперь мы уже на Украине с Женькой держим города», — говорит Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Блогеры договорились после окончания военных действий встретиться в Челябинске и сходить в баню. С собой они возьмут всю свою большую компанию. Воложанин начал участвовать в спецоперации на Украине в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в штурмовой отряд спецназа Кадырова «Ахмат». Волосов же был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, прошедшей в стране в период с 21 сентября по 28 октября. После этапа боевого слаживания он был отправлен «за ленту».

Лидер движения «Трезвые дворы» в Челябинске Александр Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», встретился на фронте со своим земляком и коллегой по блогерскому цеху Евгением Волосовым. Они договорились с ним после спецоперации встретиться в Челябинске и сходить в баню. Видео встречи Воложанин опубликовал в социальных сетях. «Помните проект „Лидеры“? Так вот этот проект уже и на войне. Мы с Женькой двигали проект, собирали толпы людей, которые с нами двигались. Мы наводили движухи. Весь город был наш. И теперь мы уже на Украине с Женькой держим города», — говорит Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Блогеры договорились после окончания военных действий встретиться в Челябинске и сходить в баню. С собой они возьмут всю свою большую компанию. Воложанин начал участвовать в спецоперации на Украине в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в штурмовой отряд спецназа Кадырова «Ахмат». Волосов же был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, прошедшей в стране в период с 21 сентября по 28 октября. После этапа боевого слаживания он был отправлен «за ленту».