29 декабря 2022

Челябинский боец спецназа Кадырова встретился на фронте с блогером-земляком. Видео

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Александр Воложанин и Евгений Волосов договорились встретиться в Челябинске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» в Челябинске Александр Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», встретился на фронте со своим земляком и коллегой по блогерскому цеху Евгением Волосовым. Они договорились с ним после спецоперации встретиться в Челябинске и сходить в баню. Видео встречи Воложанин опубликовал в социальных сетях.

«Помните проект „Лидеры“? Так вот этот проект уже и на войне. Мы с Женькой двигали проект, собирали толпы людей, которые с нами двигались. Мы наводили движухи. Весь город был наш. И теперь мы уже на Украине с Женькой держим города», — говорит Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале.

Блогеры договорились после окончания военных действий встретиться в Челябинске и сходить в баню. С собой они возьмут всю свою большую компанию.

Воложанин начал участвовать в спецоперации на Украине в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в штурмовой отряд спецназа Кадырова «Ахмат». Волосов же был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, прошедшей в стране в период с 21 сентября по 28 октября. После этапа боевого слаживания он был отправлен «за ленту».

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Лидер движения «Трезвые дворы» в Челябинске Александр Воложанин, участвующий в спецоперации на Украине в составе спецназа «Ахмат», встретился на фронте со своим земляком и коллегой по блогерскому цеху Евгением Волосовым. Они договорились с ним после спецоперации встретиться в Челябинске и сходить в баню. Видео встречи Воложанин опубликовал в социальных сетях. «Помните проект „Лидеры“? Так вот этот проект уже и на войне. Мы с Женькой двигали проект, собирали толпы людей, которые с нами двигались. Мы наводили движухи. Весь город был наш. И теперь мы уже на Украине с Женькой держим города», — говорит Воложанин на видео, опубликованном в его telegram-канале. Блогеры договорились после окончания военных действий встретиться в Челябинске и сходить в баню. С собой они возьмут всю свою большую компанию. Воложанин начал участвовать в спецоперации на Украине в мае в качестве добровольца. Пройдя курс подготовки в Российском университете спецназа, он попал в штурмовой отряд спецназа Кадырова «Ахмат». Волосов же был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации, прошедшей в стране в период с 21 сентября по 28 октября. После этапа боевого слаживания он был отправлен «за ленту».
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Ссылки по теме
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