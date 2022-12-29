После неудачных игр в курганском хоккейном клубе поменяли руководство

В курганской хоккейной команде поменялся директор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым директором курганского хоккейного клуба «Зауралье стал Алексей Чечин. На этом посту он сменил Александра Смагина, который ушел в отставку. Информация опубликована на официальном сайте клуба. Изменения в руководстве произошли после серии неудачных игр команды. Сейчас клуб занимает в турнирной таблице 22-е место, набрав 34 очка с начала сезона.

«В руководстве „Зауралья“ произошло изменение — новым директором клуба назначен Алексей Чечин. Александр Смагин, ранее занимавший пост директора, покидает клуб», — указано в сообщении. До этого Чечин возглавлял областную Спортивную школу по хоккею. За «Зауралье» Чечин отыграл двенадцать сезонов и стал рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (485) и набранных очков (170). Спортивную карьеру завершил 2018 году.

На сайте Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), в которой выступает «Зауралье», указано, что курганский клуб находится на 22-м месте в турнирной таблице. Из 34 игр, которые провели хоккеисты с начала сезон, они проиграли в 20 матчах.

Ранее URA.RU писало, что с поста директора «Зауралья» уходит Смагин. Он проработал в курганском клубе почти десять лент — с 2013 года. Сначала занимал должность генерального менеджера команды, с лета 2021 года стал директором клуба. Источники агентства тогда предполагали, что уход спортивного функционера связан с неутешительными результатами команды в последнее время.