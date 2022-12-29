Тюменские власти приняли решение по выплатам для военнослужащих

Правительство Тюменской области планирует продлить срок назначения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для контрактников и мобилизованных тюменцев. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре региональных властей. По действующему законодательству мера поддержки истекает 1 января 2023 года.
«Пролонгация постановления правительства Тюменской области № 500-п от 08.07.2022 планируется на 2023 год. Соответствующий проект проходит согласование», — рассказали URA.RU в инфоцентре.
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Правительство Тюменской области планирует продлить срок назначения единовременной выплаты в 100 тысяч рублей для контрактников и мобилизованных тюменцев. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре региональных властей. По действующему законодательству мера поддержки истекает 1 января 2023 года. «Пролонгация постановления правительства Тюменской области № 500-п от 08.07.2022 планируется на 2023 год. Соответствующий проект проходит согласование», — рассказали URA.RU в инфоцентре. Как ранее писало агентство, речь идет о документе, согласно которому региональные власти назначают единовременную выплату в 100 тысяч рублей тюменским военнослужащим: контрактникам спецподразделений и мобилизованным. В действующей редакции постановления льгота истекает 1 января 2023 года.