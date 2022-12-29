Почти все новогодние каникулы обещают быть холодными и со снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для Челябинской области 2023 год начнется с морозов и снегопадов. Это следует из прогнозов на сайте Gismeteo и регионального гидрометеоцентра.

Снег начнет идти в ночь с 31 декабря на 1 января. При этом температура в Челябинске опустится до минус 22 градусов, а в целом по области — до минус 26 градусов. При этом последние сутки уходящего года и первые сутки наступившего будут снежными.

Снегопады усилятся 2 и 3 января, региональная ГИБДД даже просит водителей отказаться от поездок в южные районы Челябинской области.

Схожая погода продержится почти все новогодние каникулы и последующую неделю, с 4 по 15 января. Ночи будут холодными, до минус 26 градусов. Морозно — минус 18-21 градус — будет и в светлое время суток.

Несколько потеплеет с 16 по 21 января: от 8 до 14 градусов мороза днем и 9-16 ночью. В воскресенье, 22 января, начнется новое похолодание. Днем столбик термометра опустится до минус 18 градусов, а в ночь на 27 января до минус 27. В последующую неделю, до 29 декабря, ночи обещают быть столь же холодными. Не слишком комфортно будет на улице и днем — до минус 22 градусов.

Последние три дня первого месяца 2023 года — 29, 30 и 31 января — прогнозируются более теплыми, но не намного. Днем термометры будут показывать минус 14-16 градусов, ночью — 18-19 градусов мороза. Снег будет идти в Челябинской области весь январь — по два-три дня на каждой неделе.

Скрин: сайт Gismeteo