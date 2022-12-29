Пермские ТЦ опубликовали график работы на 31 декабря и праздники

Все желающие еще могут успеть купить подарки и продукты на праздничный стол Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Крупные торговые центры Перми опубликовали графики работы 31 декабря и в январские праздники. В последний день уходящего года торговые центры закроются чуть раньше, чем обычно. Часы работы в праздничные дни они указали на своих страницах в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, уже завтра состоится главный праздник года! Спешим сообщить режим работы ТРЦ „iMall Эспланада“, чтобы вы могли спланировать свои каникулы», — пишут в группе ТРЦ.

Так, в ТРЦ «iMall Эспланада» магазины одежды, обуви будут работать 31 декабря с 10 до 20 часов, продуктовый «Перекресток» — с 10 до 22 часов. В первый день января фешн-галереи откроются с 14 часов и проработают до 20 часов. «Перекресток» будет открыт с 13 до 22 часов. Со 2 января ТРЦ вернется в обычный режим работы.

В ТРК «Семья» торговые галереи будут работать 31 декабря с 10 до 19 часов. Весь следующий день — выходной. А со 2 января — обычный режим. Продуктовый гипермаркет «Лента» в ТРК будет работать с 30 на 31 декабря круглосуточно, 31 декабря закроется в 21:00. В первый день января — откроется в 10 утра и проработать до 24:00. Подробное расписание фудкорта, игротеки, кинотеатра и ресторанов, работающих в ТЦ, можно посмотреть в группе «ТРК СемьЯ | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Магазины в ТРЦ «Планета» 31 декабря будут работать с 10 до 19 часов. В первый день января — с 14 до 22 часов. А со 2 января часы работы будут обычными. Гипермаркет «Лента» в ТРЦ «Планета» будет работать 31 декабря до 21:00, 1 января — с 10:00, а со 2 января — круглосуточно.

В ТРК «Спешилов» торговые галереи 31 декабря закроются в 20:00, 1 января вообще работать не будут, а 2 января выйдут в обычном режиме. «Ашан» 31 декабря будет работать с 8 утра до 20:00, 1 января — выходной. Со 2 января — обычный режим.

Магазины в ТРК «Столица» и ТЦ «Новая Столица» будут работать 31 декабря до 18:00. Следующий день — выходной. Со 2 января торговые центры работают в стандартном режиме. Продуктовый магазин «Лента» в последний день года будет работать до 21:00, 1 января — с 10 до 24 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, как будут работать ЗАГСы в Перми в январские праздники. Каждый день в городе будет дежурить определенный районный отдел.