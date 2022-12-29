Челябинскому бизнесмену разрешили строить новый отель в Миассе

30 декабря 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Отель возведут в селе «Сыростан» на улице Федора Конюхова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области компания ООО «СЗ» «Санни Вэлли» Олега Сиротина построит спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Одобрена проектная документация по строительству спортивного отеля „Пальмира 3“. Участок находится по адресу: Челябинская область, Миасский городской округ, село Сыростан, улица Федора Конюхова, земельный участок 1», — говорится на сайте. Согласно сервису СБИС, застройщик ООО «СЗ» «Санни Вэлли» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании Олег Сиротин также владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%).

В Миассе Челябинской области компания ООО «СЗ» «Санни Вэлли» Олега Сиротина построит спортивный отель «Пальмира 3». Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте Единого государственного реестра. «Одобрена проектная документация по строительству спортивного отеля „Пальмира 3“. Участок находится по адресу: Челябинская область, Миасский городской округ, село Сыростан, улица Федора Конюхова, земельный участок 1», — говорится на сайте. Согласно сервису СБИС, застройщик ООО «СЗ» «Санни Вэлли» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании Олег Сиротин также владеет гостиницей «Парк Тургояк» (51%), ООО Золотой пляж (76%), ГЛК «Солнечная долина» (65%), ГЛЦ «Солнечная долина», Школой путешествий Федора Конюхова (50%).