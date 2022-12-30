СК РФ: в Мариуполе обнаружили тела трех тысяч погибших

30 декабря 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

ВСУ оставили после себя в Мариуполе 3000 трупов гражданских, сообщает СК РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После отхода украинских войск из Мариуполя были обнаружены несколько тысяч убитых мирных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «После полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — рассказали в ведомстве. Слова пресс-службы приводит РИА Новости. В Следственном комитете подчеркнули, что в апреле в городе уже были обнаружены тела 51 гражданских. Среди версий произошедшего — препятствия украинскими войсками эвакуации гражданских через гуманитарный коридор. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что наиболее опасные бойцы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это фашисты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса.

После отхода украинских войск из Мариуполя были обнаружены несколько тысяч убитых мирных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «После полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — рассказали в ведомстве. Слова пресс-службы приводит РИА Новости. В Следственном комитете подчеркнули, что в апреле в городе уже были обнаружены тела 51 гражданских. Среди версий произошедшего — препятствия украинскими войсками эвакуации гражданских через гуманитарный коридор. Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что наиболее опасные бойцы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это фашисты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса.