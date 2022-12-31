Флорист Сафронова объяснила, как спасти елку от осыпания

Флорист Сафронова: на стволе елки нужно сделать срез, чтобы сохранить ее до Нового года

31 декабря 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Свежий срез на елки нужно делать порядка 1,5-2 см, считает Валентина Сафронова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чтобы елка не обсыпалась и дожила до Нового года, на ее стволе после покупки нужно сделать свежий срез, поставить в воду и периодически увлажнять в помещении, где она стоит, воздух. Такой совет в беседе с URA.RU дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. «Если вы живете в регионе, где сейчас стоят морозы, то елку после покупки сначала нужно подержать в холоде [на балконе], чтобы она потихонечку отошла, оттаяла. Сразу ее заносить в комнату нельзя, ведь это резкий стресс. И сразу же после покупки, не важно, датская это пихта, наша отечественная ель или сосна, — на стволе обязательно нужно сделать свежий срез, порядка 1,5 — 2 см, и тут же поставить в емкость с водой. Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка. Сейчас существуют специальные держатели для хвойных деревьев, в которых предусмотрена емкость для воды», — объяснила Валентина Сафронова. По словам флориста, продлить срок службы елки помогает частое увлажение воздуха. «Для того, чтобы елка все-таки подольше постояла, недалеко от нее нужно периодически включать увлажнитель воздуха. Если его нет, то просто опрыскивать хвою. Если иголки уже начали обсыпаться, то уже все, это не остановить. Ну и, конечно же, ни в кое-случае не нужно ставить елку рядом с батареями. Потому что сейчас в помещениях итак воздух сухой из-за включенного отопления, а если дерево еще будет стоять около приборов, то оно моментально обсыпется. Тут уже никакие средства не помогут», — подчеркнула Сафронова. Собеседник агентства напомнил, что меньше всего хлопот хозяйкам доставляет сосна. «Из хвойных, из наших отечественных, конечно, лучше всего взять сосну, потому что когда она начинает засыхать, то иголки не так сыпятся, они держатся очень долго. Либо пихту. Она тоже имеет тенденцию не осыпаться. Что не скажешь о нашей обычной елке. Конечно, она осыпается. Тут уже деваться некуда. Если лениво убирать хвою, то можно купить датскую ель, но она сейчас очень дорогая. При этом она достаточно выносливая, не требуют какого-то особенного ухода. Что касается композиций из хвои живой, то, конечно, здесь абсолютный лидер нобилис (ветки датской ели), потому что он стоит очень долго. Если вы композицию не трогаете, то она будет стоять чуть ли не до весны. Нобилис просто засыхает и не осыпается», — добавила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы елка не обсыпалась и дожила до Нового года, на ее стволе после покупки нужно сделать свежий срез, поставить в воду и периодически увлажнять в помещении, где она стоит, воздух. Такой совет в беседе с URA.RU дала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. «Если вы живете в регионе, где сейчас стоят морозы, то елку после покупки сначала нужно подержать в холоде [на балконе], чтобы она потихонечку отошла, оттаяла. Сразу ее заносить в комнату нельзя, ведь это резкий стресс. И сразу же после покупки, не важно, датская это пихта, наша отечественная ель или сосна, — на стволе обязательно нужно сделать свежий срез, порядка 1,5 — 2 см, и тут же поставить в емкость с водой. Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка. Сейчас существуют специальные держатели для хвойных деревьев, в которых предусмотрена емкость для воды», — объяснила Валентина Сафронова. По словам флориста, продлить срок службы елки помогает частое увлажение воздуха. «Для того, чтобы елка все-таки подольше постояла, недалеко от нее нужно периодически включать увлажнитель воздуха. Если его нет, то просто опрыскивать хвою. Если иголки уже начали обсыпаться, то уже все, это не остановить. Ну и, конечно же, ни в кое-случае не нужно ставить елку рядом с батареями. Потому что сейчас в помещениях итак воздух сухой из-за включенного отопления, а если дерево еще будет стоять около приборов, то оно моментально обсыпется. Тут уже никакие средства не помогут», — подчеркнула Сафронова. Собеседник агентства напомнил, что меньше всего хлопот хозяйкам доставляет сосна. «Из хвойных, из наших отечественных, конечно, лучше всего взять сосну, потому что когда она начинает засыхать, то иголки не так сыпятся, они держатся очень долго. Либо пихту. Она тоже имеет тенденцию не осыпаться. Что не скажешь о нашей обычной елке. Конечно, она осыпается. Тут уже деваться некуда. Если лениво убирать хвою, то можно купить датскую ель, но она сейчас очень дорогая. При этом она достаточно выносливая, не требуют какого-то особенного ухода. Что касается композиций из хвои живой, то, конечно, здесь абсолютный лидер нобилис (ветки датской ели), потому что он стоит очень долго. Если вы композицию не трогаете, то она будет стоять чуть ли не до весны. Нобилис просто засыхает и не осыпается», — добавила она.