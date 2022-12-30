Хакеры обвинили «Совет матерей и жен» в работе на Запад

30 декабря 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Хакеры разоблачили «Совет матерей и жен» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хакеры взломали telegram-чат сторонников организации «Совет матерей и жен» и обнаружили базу из трех тысяч пользователей. Часть из этих людей активно принимала участие в акциях протеста, неоднократно задерживалась полицией и поддерживала Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил telegram-канал «Опер пишет…». «В сливе были обнаружены 74 фигуранта слитых ранее баз сторонников Навального, которые к тому же прежде задерживались правоохранителями в ходе протестных акций. Все это лишь в очередной раз доказывает, что „Совет матерей и жен“ — очередная пседвоорганизация, замаскированная под благое дело, которой оппозиция прикрывает свою антигосударственную, щедро профинансированную Западом, незаконную деятельность», — сообщает telegram-канал. Ранее жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая заподозрила «Совет матерей и жен» в мошенничестве. Она призвала быть осторожными членов организации, которые действительно искали помощи и поддержки в ее стенах.

Хакеры взломали telegram-чат сторонников организации «Совет матерей и жен» и обнаружили базу из трех тысяч пользователей. Часть из этих людей активно принимала участие в акциях протеста, неоднократно задерживалась полицией и поддерживала Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил telegram-канал «Опер пишет…». «В сливе были обнаружены 74 фигуранта слитых ранее баз сторонников Навального, которые к тому же прежде задерживались правоохранителями в ходе протестных акций. Все это лишь в очередной раз доказывает, что „Совет матерей и жен“ — очередная пседвоорганизация, замаскированная под благое дело, которой оппозиция прикрывает свою антигосударственную, щедро профинансированную Западом, незаконную деятельность», — сообщает telegram-канал. Ранее жена мобилизованного российского солдата Виктория Хмельницкая заподозрила «Совет матерей и жен» в мошенничестве. Она призвала быть осторожными членов организации, которые действительно искали помощи и поддержки в ее стенах.