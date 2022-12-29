Доктор наук рассказал, стоит ли опохмеляться жителям ЯНАО в период новогодних праздников

Доктор наук перечислил причины, по которым жителям ЯНАО нельзя опохмеляться

Жителям ЯНАО рассказали, почему нельзя опохмеляться Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям ЯНАО после употребления алкоголя в период новогодних праздников независимо от погодных условий не следует опохмеляться. При наличии всех симптомов похмелья следует бороться с алкогольной интоксикацией, рассказал URA.RU главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Под словом „похмелье“ на самом деле маскируется алкогольное отравление. Опохмеляться ни в коем случае не нужно. Независимо от того — теплеет, холодает, растет атмосферное давление или падает. Со всеми симптомами похмелья — головной болью, тошнотой и так далее, нужно не похмеляться, а бороться с алкогольной интоксикацией», — рассказал Токарев. Он уточнил, что здоровый образ жизни для жителей Арктического региона особенно актуален в силу ряда экстремальных климато-географических факторов, действующих на организм человека и усугубляющих негативные эффекты спирта.

Первым делом при наличии симптомов похмелья следует устранить интоксикацию, обезвоживание, и восстановить водно-солевой обмен. «Нужно пить больше воды, можно минеральную воду без газа. Можно употреблять рассол, квашеную капусту и кисломолочные продукты — кефир, айран. Из пищи нужно исключить острые, жирные и жареные продукты, чтобы лишний раз не раздражать печень и поджелудочную железу», — подчеркнул Токарев.

Отмечается, что при наличии сильной слабости необходим постельный режим и сон, в дальнейшем прогулки на свежем воздухе с умеренной двигательной активностью. Однако, при стойких симптомах интоксикации следует обратиться за неотложной медицинской помощью.

Ранее медики рассказали жителям ЯНАО о том, какие продукты нельзя употреблять вместе с алкоголем. В их перечень вошли грибы, морепродукты, грейпфрут и сладости.