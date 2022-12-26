Медики ЯНАО сообщили о продуктах, несочетаемых с алкоголем

27 декабря 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Горячительные напитки не следует закусывать грибами, дыней, грейпфрутом и сладким Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Медики ЯНАО предупредили жителей округа, что не все продукты хорошо сочетаются с алкоголем. Пост опубликован в группе «Лабытнангская городская больница» в социальной сети «В Контакте». «Холодные морепродукты не сочетаются с алкоголем. Сладости и острые блюда замедляют метаболизм и могут привести к алкогольному отравлению», — сообщается в соцсети. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может привести к непредсказуемым последствиям, а чрезмерное увлечение дыней вызывает слабительный эффект. Также не стоит закусывать грейпфрутом, так как он ослабляет свойство печени по выводу токсинов из организма и человек может быстро опьянеть. Ранее URA.RU рассказало, что накрыть новогодний стол в ЯНАО в среднем обойдется для жителей от 2 до 6 тыс. рублей. Приготовление салата «Оливье» на семью будет стоить от 400 до 600 рублей.

Медики ЯНАО предупредили жителей округа, что не все продукты хорошо сочетаются с алкоголем. Пост опубликован в группе «Лабытнангская городская больница» в социальной сети «В Контакте». «Холодные морепродукты не сочетаются с алкоголем. Сладости и острые блюда замедляют метаболизм и могут привести к алкогольному отравлению», — сообщается в соцсети. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может привести к непредсказуемым последствиям, а чрезмерное увлечение дыней вызывает слабительный эффект. Также не стоит закусывать грейпфрутом, так как он ослабляет свойство печени по выводу токсинов из организма и человек может быстро опьянеть. Ранее URA.RU рассказало, что накрыть новогодний стол в ЯНАО в среднем обойдется для жителей от 2 до 6 тыс. рублей. Приготовление салата «Оливье» на семью будет стоить от 400 до 600 рублей.