26 декабря 2022
25 декабря 2022

Медики ЯНАО сообщили о продуктах, несочетаемых с алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе, ресторан. Москва, бармен, шампанское, кафе, бар, ресторан, работа ресторанов
Горячительные напитки не следует закусывать грибами, дыней, грейпфрутом и сладким Фото:

Медики ЯНАО предупредили жителей округа, что не все продукты хорошо сочетаются с алкоголем. Пост опубликован в группе «Лабытнангская городская больница» в социальной сети «В Контакте».

«Холодные морепродукты не сочетаются с алкоголем. Сладости и острые блюда замедляют метаболизм и могут привести к алкогольному отравлению», — сообщается в соцсети.

Употребление грибов в сочетании с алкоголем может привести к непредсказуемым последствиям, а чрезмерное увлечение дыней вызывает слабительный эффект. Также не стоит закусывать грейпфрутом, так как он ослабляет свойство печени по выводу токсинов из организма и человек может быстро опьянеть.

Ранее URA.RU рассказало, что накрыть новогодний стол в ЯНАО в среднем обойдется для жителей от 2 до 6 тыс. рублей. Приготовление салата «Оливье» на семью будет стоить от 400 до 600 рублей.

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Медики ЯНАО предупредили жителей округа, что не все продукты хорошо сочетаются с алкоголем. Пост опубликован в группе «Лабытнангская городская больница» в социальной сети «В Контакте». «Холодные морепродукты не сочетаются с алкоголем. Сладости и острые блюда замедляют метаболизм и могут привести к алкогольному отравлению», — сообщается в соцсети. Употребление грибов в сочетании с алкоголем может привести к непредсказуемым последствиям, а чрезмерное увлечение дыней вызывает слабительный эффект. Также не стоит закусывать грейпфрутом, так как он ослабляет свойство печени по выводу токсинов из организма и человек может быстро опьянеть. Ранее URA.RU рассказало, что накрыть новогодний стол в ЯНАО в среднем обойдется для жителей от 2 до 6 тыс. рублей. Приготовление салата «Оливье» на семью будет стоить от 400 до 600 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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