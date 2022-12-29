Пермские ученые нашли способ повысить надежность самолетов и ракет

Ученые выяснили, как снизить риск брака деталей, которые используют при сборке ракет и самолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) нашли возможность модернизировать заводское оборудование. Речь о станках с числовым программным управлением, для которых специалисты вуза разработали специальный комплекс контрольно-измерительных процедур. Это позволит повысить качество изготовления сложных деталей, которые используются для создания самолетов и ракет.

«В процессе обработки используется информация о реальных размерах заготовки. Благодаря этому снижается вероятность брака. Автоматизированный учет реальных размерных характеристик и предлагается ввести в работу станка. Программа будет корректировать действия станка в зависимости от того, соответствует ли размер детали заданным параметрам. Обработка повторяется до тех пор, пока не будет получен верный размер. Если он не укладывается в параметры, программа останавливается и уведомляет оператора о браке», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Метод ученых открывает возможность в автоматическом режиме точно обрабатывать на станках с ЧПУ сложные детали. Это не только повысит их качество, но и снизит себестоимость изделий. Технология может использоваться на предприятиях авиационной и ракетной отраслей, а также на производствах топливно-энергетического комплекса.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые сделали новое открытие в импортозамещении. Исследование специалистов ПНИПУ доказало превосходство отечественного оборудования перед импортными аналогами.

Президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Делая упор на отечественные разработки и их поддержку, страна сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники. За счет открытий ученых Россия сможет не опираться больше на зарубежные производства, тем самым развивая собственные сферы экономики.