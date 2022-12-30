Песков: Шольц, Байден и Макрон не поздравляют Путина с Новым годом

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Макрон, Шольц и Байден не отправляли поздравлений Путину, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять лидеров недружественных государств, так как лидеры Германии, США и Франции Олаф Шольц, Джо Байден и Эммануэль Макрон соответственно сами отказались от каких-либо поздравлений. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы фактически не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия президент не будет их поздравлять», — заявил Песков

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Президент России Владимир Путин не будет поздравлять лидеров недружественных государств, так как лидеры Германии, США и Франции Олаф Шольц, Джо Байден и Эммануэль Макрон соответственно сами отказались от каких-либо поздравлений. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет не будет. Эти наши визави сами не направляют никаких поздравлений. Мы фактически не имеем с ними контактов. И учитывая недружественные действия президент не будет их поздравлять», — заявил Песков
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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