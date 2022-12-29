ВИЧ возглавил топ самых страшных для свердловчан вирусов

В Свердловской области увеличилось число желающих провериться на ВИЧ

Исследования на ВИЧ проводятся с целью исключить риск заражения, например, перед хирургическими операциями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самым популярным анализом за 2022 год стал ВИЧ. Речь идет о заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП). Главная причина — страх заразиться вирусом. Об этом URA.RU рассказал источник в медицинских кругах. В лаборатории «Гемотест» корреспонденту агентства подтвердили информацию.

«Страх заразиться ВИЧ стал неким триггером, который привлекает внимание свердловчан. Скажем так, страх перед самой болезнью позволил нарастить количество тестирования в регионе», — отметил собеседник агентства.

По данным лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции), чаще всего в Свердловской области сдают анализы для выявления ВИЧ. «На них приходится каждая четвертая услуга компании по данному медицинскому направлению в регионе (22%). На втором и третьем месте по объему проведенных тестов — диагностика гепатита B и С. В топ 5 вошли также лабораторные исследования по выявлению антигенов и антител к возбудителю сифилиса, а также анализы на ВПЧ», — отметили в лаборатории.

Важно учитывать, что топ-анализов на ЗППП формируется не только исходя из спроса населения при подозрении на инфицирование. «Подобные исследования проводятся также с целью исключить риск заражения. Например, перед хирургическими операциями и при подготовке к беременности также тестируются на ЗППП», — сказано в сообщении лаборатории.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2022 года в Свердловской области увеличился спрос на ПЦР-тест на коронавирус на 35%. Такие данные зафиксированы по сравнению с ноябрем этого же года.