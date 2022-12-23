Свердловчане устроили охоту за ПЦР-тестами на коронавирус

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В Свердловской области за месяц увеличилось количество желающих сдать ПЦР-тест на ковид на 35% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Число желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в Свердловской области за месяц увеличилось на 35%. Такими данными с URA.RU поделились представители лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции).

«В декабре 2022 года специалисты лаборатории отмечают, что в регионе увеличился спрос на ПЦР-тест на коронавирус на 35%. Такие данные зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года», — сказано в сообщении.

Медицинские эксперты компании напоминают, что многие вирусы имеют схожие симптомы. «ОРВИ, различные типы гриппа и коронавирусной инфекции имеют схожую симптоматику. Для уточнения диагноза и получения соответствующего лечения рекомендуется проведение лабораторной диагностики», — отметили в лаборатории «Гемотест».

Ранее URA.RU сообщило, что эпидемия свиного гриппа будет протекать на Урале до февраля 2023 года. Такое течение болезни многие специалисты связывают с тем, что свиной грипп отличается высокой инвазивностью.

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Число желающих сдать ПЦР-тест на COVID-19 в Свердловской области за месяц увеличилось на 35%. Такими данными с URA.RU поделились представители лаборатории «Гемотест» (исследование имеется в распоряжении редакции). «В декабре 2022 года специалисты лаборатории отмечают, что в регионе увеличился спрос на ПЦР-тест на коронавирус на 35%. Такие данные зафиксированы по сравнению с ноябрем 2022 года», — сказано в сообщении. Медицинские эксперты компании напоминают, что многие вирусы имеют схожие симптомы. «ОРВИ, различные типы гриппа и коронавирусной инфекции имеют схожую симптоматику. Для уточнения диагноза и получения соответствующего лечения рекомендуется проведение лабораторной диагностики», — отметили в лаборатории «Гемотест». Ранее URA.RU сообщило, что эпидемия свиного гриппа будет протекать на Урале до февраля 2023 года. Такое течение болезни многие специалисты связывают с тем, что свиной грипп отличается высокой инвазивностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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