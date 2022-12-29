29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ЯНАО продают квартиру в аварийном деревянном доме за 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома по программе реновации. Екатеринбург, деревянный дом, барак, аварийный дом, ветхое жилье, реновация
В Салехарде продается квартира в аварийном доме за 15 млн рублей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира в деревянном аварийном доме стоимостью 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito.

«Продам квартиру! Статус дома аварийный, брус. Общая площадь 69,6 квадратных метров. В хорошем состоянии, современный ремонт, раздельный санузел», — говорится в объявлении.

Там также отмечено, что есть кладовая, которую можно преобразить в гардеробную. Стоимость недвижимости 15 миллионов рублей, частично остается мебель и техника. Постройка 1987 года, запланирован снос.

Агентство пыталось связаться с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире аварийного дома. Как указано в объявлении, стоимость доли 30 миллионов рублей.

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В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира в деревянном аварийном доме стоимостью 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Продам квартиру! Статус дома аварийный, брус. Общая площадь 69,6 квадратных метров. В хорошем состоянии, современный ремонт, раздельный санузел», — говорится в объявлении. Там также отмечено, что есть кладовая, которую можно преобразить в гардеробную. Стоимость недвижимости 15 миллионов рублей, частично остается мебель и техника. Постройка 1987 года, запланирован снос. Агентство пыталось связаться с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире аварийного дома. Как указано в объявлении, стоимость доли 30 миллионов рублей.
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