В ЯНАО продают квартиру в аварийном деревянном доме за 15 млн рублей

30 декабря 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

В Салехарде продается квартира в аварийном доме за 15 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира в деревянном аварийном доме стоимостью 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Продам квартиру! Статус дома аварийный, брус. Общая площадь 69,6 квадратных метров. В хорошем состоянии, современный ремонт, раздельный санузел», — говорится в объявлении. Там также отмечено, что есть кладовая, которую можно преобразить в гардеробную. Стоимость недвижимости 15 миллионов рублей, частично остается мебель и техника. Постройка 1987 года, запланирован снос. Агентство пыталось связаться с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире аварийного дома. Как указано в объявлении, стоимость доли 30 миллионов рублей.

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира в деревянном аварийном доме стоимостью 15 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Avito. «Продам квартиру! Статус дома аварийный, брус. Общая площадь 69,6 квадратных метров. В хорошем состоянии, современный ремонт, раздельный санузел», — говорится в объявлении. Там также отмечено, что есть кладовая, которую можно преобразить в гардеробную. Стоимость недвижимости 15 миллионов рублей, частично остается мебель и техника. Постройка 1987 года, запланирован снос. Агентство пыталось связаться с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона. Однако на момент публикации на телефонный звонок никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Салехарде на продажу выставлена доля в трехкомнатной квартире аварийного дома. Как указано в объявлении, стоимость доли 30 миллионов рублей.