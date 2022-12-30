Си Цзиньпин призвал Путина вместе противостоять Западу

30 декабря 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил о готовности совместно с РФ защищать суверенитет двух держав Фото: Официальный сайт Президента РФ Китай готов совместно с Россией противостоять политике Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости. После начала спецоперации на Украине многие страны решили отрезать РФ от остального мира. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, передает телеканал 360. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером КНР.

Китай готов совместно с Россией противостоять политике Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости. После начала спецоперации на Украине многие страны решили отрезать РФ от остального мира. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, передает телеканал 360. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером КНР.