Си Цзиньпин призвал Путина вместе противостоять Западу

Си Цзиньпин заявил о готовности совместно с РФ защищать суверенитет двух держав
Китай готов совместно с Россией противостоять политике Запада. Об этом заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
«Китай готов работать с РФ, чтобы противостоять политике односторонних действий [Запада], а также защищать суверенитет и безопасность двух стран», — сказал Си Цзиньпин. Его цитирует РИА Новости.
После начала спецоперации на Украине многие страны решили отрезать РФ от остального мира. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Пекин и Москва будут укреплять сотрудничество вооруженных сил, передает телеканал 360. Об этом он заявил в ходе встречи с лидером КНР.
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