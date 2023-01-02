Жители ХМАО засняли конфликт, после которого подросток попал в больницу. Видео

03 января 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Подростка пинали по голове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В распоряжении URA.RU появилось видео конфликта в Нижневартовске между двумя неизвестными и подростком, который был избит и оставлен без помощи на улице в 30-градусный мороз. Запись сделала одна из жительниц города и отправила маме несовершеннолетнего, которым родительница поделилась с URA.RU. «Очевидцы передали мне видео, на котором моего сына ведут к подъезду уже после нападения. Нападавший говорит сыну, что он чеченец», — сообщила мать подростка. О том, что нападавший назвал себя чеченцем, подтверждает и видео. Перед уходом мужчина сказал, что он чеченец и ни кого не боится. «Да я чеченец, хоть кому звони», — сообщил нападавший. Мать подростка уверяет, что взрослые оставили сына на улице и ушли, несмотря на то, что на температура опустилась ниже — 34°. По словам матери, взрослые нанесли ребенку несколько ударов ногами и руками. После конфликта ребенка пришлось везти в больницу. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по ХМАО возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Ранее URA.RU сообщало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту случившегося. На историю с подростком глава следственного комитета обратил внимание после того, как информация была опубликована в СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В распоряжении URA.RU появилось видео конфликта в Нижневартовске между двумя неизвестными и подростком, который был избит и оставлен без помощи на улице в 30-градусный мороз. Запись сделала одна из жительниц города и отправила маме несовершеннолетнего, которым родительница поделилась с URA.RU. «Очевидцы передали мне видео, на котором моего сына ведут к подъезду уже после нападения. Нападавший говорит сыну, что он чеченец», — сообщила мать подростка. О том, что нападавший назвал себя чеченцем, подтверждает и видео. Перед уходом мужчина сказал, что он чеченец и ни кого не боится. «Да я чеченец, хоть кому звони», — сообщил нападавший. Мать подростка уверяет, что взрослые оставили сына на улице и ушли, несмотря на то, что на температура опустилась ниже — 34°. По словам матери, взрослые нанесли ребенку несколько ударов ногами и руками. После конфликта ребенка пришлось везти в больницу. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по ХМАО возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Ранее URA.RU сообщало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из ХМАО возбудить уголовное дело по факту случившегося. На историю с подростком глава следственного комитета обратил внимание после того, как информация была опубликована в СМИ.