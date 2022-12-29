Губернатор Махонин отменил карантин из-за бешенства в пермской деревне

Карантин был введен в конце октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Куединском муниципальном округе Пермского края отменен карантин по бешенству, введенный в конце октября этого года. Об этом говорится в указе губернатора края Дмитрия Махонина, который размещен на сайте главы региона. Отмечается, что соответствующее решение принято на основании представления начальника государственной ветеринарной инспекции Пермского края.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Куединского муниципального округа», — говорится в указе. Эпизоотический очаге был выявлен в деревне Дойная.

На время карантина в границах населенного пункта был введен запрет на лечение, перемещение животных, посещение территории посторонними людьми и охота. Также запрещалось проводить ярмарки животных.