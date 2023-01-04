04 января 2023
03 января 2023

В Пермском крае отремонтируют дом, который напугал Андрея Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, канализация, ржавые трубы, аварийный подвал, аварийный подъезд дома, разруха, плесень на стене, гнилые трубы
В «самом страшном доме России» будут ремонтировать крышу Фото:

В Березниках (Пермский край) собрались ремонтировать дом, о котором в 2020 году вышла программа Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Название этого сюжета — «Самый страшный дом России».

«Фонд капитального ремонта Пермского края ищет подрядчика на выполнение работ в печально известном доме по адресу ул. Березниковская, 65. Когда-то в программе Андрея Малахова этот дом назвали самым страшным в России», — пишет «Непермь».

Жители аварийного дома в программе жаловались на плесень и грибок на стенах подъезда. А в квартирах, по словам жильцов, на оголенную проводку вода текла прямо с потолка. Сейчас в планах фонда капремонта отремонтировать крышу и несущие конструкции. За эти работы подрядчикам предлагают 8,8 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что с июня 2022 года управляющая компания проводит в этом доме работы по замене стояков холодной и горячей воды. Завершить все работы планируют во втором квартале 2023 года.

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В Березниках (Пермский край) собрались ремонтировать дом, о котором в 2020 году вышла программа Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Название этого сюжета — «Самый страшный дом России». «Фонд капитального ремонта Пермского края ищет подрядчика на выполнение работ в печально известном доме по адресу ул. Березниковская, 65. Когда-то в программе Андрея Малахова этот дом назвали самым страшным в России», — пишет «Непермь». Жители аварийного дома в программе жаловались на плесень и грибок на стенах подъезда. А в квартирах, по словам жильцов, на оголенную проводку вода текла прямо с потолка. Сейчас в планах фонда капремонта отремонтировать крышу и несущие конструкции. За эти работы подрядчикам предлагают 8,8 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что с июня 2022 года управляющая компания проводит в этом доме работы по замене стояков холодной и горячей воды. Завершить все работы планируют во втором квартале 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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