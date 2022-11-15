Власти Березников рассказали о судьбе «самого страшного дома» в России

Дом в Березниках, прославившийся из-за Малахова, остался без воды из-за ремонта

Дом был построен в 80-х годах прошлого века Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проблемный дом в Березниках (Пермский край), получивший славу «самого страшного дома в России», благодаря шоу Андрея Малахова, ждет капитальный ремонт. Сейчас жильцы дома по адресу Березниковская, 65 пожаловались местным журналистам, что вынуждены жить без воды и в холодных помещениях. В мэрии Березников URA.RU пояснили, что временные неудобства связаны с проведением работ в доме.

«С июня этого года управляющая компания проводит масштабные работы по замене стояков холодной и горячей воды во всем доме. По информации управляющей компании, завершить все работы планируют во втором квартале 2023 года. Также работы проводятся и на системе канализации (по замене унитазов). В данном доме запланирован капитальный ремонт, расширен перечень работ», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Березников.

Дом на Березниковской, 65 построен в 80-х годах прошлого века. Вопрос о признании его аварийным поднимался на специальной комиссии в 2020 году, но положительное решение принято не было. По информации чиновников, капремонт начнется только после того, как проектно-сметная документация на предстоящие работы пройдет все необходимые согласования с мэрией и ресурсоснабжающими организациями. После этого будет объявлен аукцион на поиск подрядчика для проведения ремонта.

URA.RU рассказывало, что в 2020 году жильцы дома стали героями программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Они рассказали, что дом проели плесень и грибок, а в квартирах постоянные проблемы с электричеством из-за протекающей крыши. Тогда краевые власти заявили, что такая ситуация сложилась из-за постоянной смены управляющих компаний и нестабильной сдачи денег на ремонт жильцами. При этом в мэрии Березников заверяли, что капитальный ремонт дома будет проведен в 2020 году.