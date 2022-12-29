29 декабря 2022

Мэрия Кургана отменила пять автобусных маршрутов. Список

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Город. Курган, машины, пазик, автобус, паз
С 1 января отменят пять автобусных маршрутов в Кургане Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

С 1 января в Кургане исчезнут пять автобусных маршрутов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Постановление об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кургана <…> вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в документе. Под отмену попали следующие маршруты:

  • №22 «ул. Криволапова — ТЛЦ „Ярмарка на Омской“ — Продбаза»;
  • №32 «1 микрорайон — Зайковское кладбище»;
  • №323 «Швейная фирма — пос. ТЭЦ»;
  • №328 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;
  • №336 «ОАО „Синтез“ — ГУП „Лен Зауралья“ — Школа №17 (отдельные рейсы до „ТЭЦ-2“)».

До этого URA.RU писало, что курганские власти отменили четыре межмуниципальных автобусных маршрута, которые ездили в областной центр. Под отмену попали направления: №515 (Туманова — Курган, через Глядянское), №517 (Фадюшино — Курган), №650 (Щучье — Курган), №715 (Альменево — Курган).

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С 1 января в Кургане исчезнут пять автобусных маршрутов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Постановление об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кургана <…> вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в документе. Под отмену попали следующие маршруты: До этого URA.RU писало, что курганские власти отменили четыре межмуниципальных автобусных маршрута, которые ездили в областной центр. Под отмену попали направления: №515 (Туманова — Курган, через Глядянское), №517 (Фадюшино — Курган), №650 (Щучье — Курган), №715 (Альменево — Курган).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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