Мэрия Кургана отменила пять автобусных маршрутов. Список

30 декабря 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

С 1 января отменят пять автобусных маршрутов в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане С 1 января в Кургане исчезнут пять автобусных маршрутов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Постановление об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кургана <…> вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в документе. Под отмену попали следующие маршруты: №22 «ул. Криволапова — ТЛЦ „Ярмарка на Омской“ — Продбаза»;

№32 «1 микрорайон — Зайковское кладбище»;

№323 «Швейная фирма — пос. ТЭЦ»;

№328 «ул. Достоевского — 1 микрорайон»;

№336 «ОАО „Синтез“ — ГУП „Лен Зауралья“ — Школа №17 (отдельные рейсы до „ТЭЦ-2“)». До этого URA.RU писало, что курганские власти отменили четыре межмуниципальных автобусных маршрута, которые ездили в областной центр. Под отмену попали направления: №515 (Туманова — Курган, через Глядянское), №517 (Фадюшино — Курган), №650 (Щучье — Курган), №715 (Альменево — Курган).

С 1 января в Кургане исчезнут пять автобусных маршрутов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Постановление об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Кургана <…> вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года», — указано в документе. Под отмену попали следующие маршруты: До этого URA.RU писало, что курганские власти отменили четыре межмуниципальных автобусных маршрута, которые ездили в областной центр. Под отмену попали направления: №515 (Туманова — Курган, через Глядянское), №517 (Фадюшино — Курган), №650 (Щучье — Курган), №715 (Альменево — Курган).