Диетолог Русакова назвала симптомы отравления красной икрой

Диетолог Русакова: боли в животе, тошнота являются симптомами отравления красной икрой

Некачественная икра может быть заражена бактериями кишечной группы, отметила Дарья Русакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боли в животе, тошнота, рвота, диарея в новогоднюю ночь могут стать, в частности, симптомом отравления красной икрой. Это произойдет в том случае, если продукт был заражен бактериями кишечной группы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог сети лабораторий Лабквест, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Икра может быть опасна, если она некачественная, несвежая, заражена бактериями кишечной группы. Вероятность получить инфекцию возрастает, если вы покупаете продукт на развес или с рук. Там могут быть не соблюдены правила хранения, транспортировки, гигиены. Так как это кишечная инфекция, поэтому симптомы отравления: боли в животе, тошнота, рвота, диарея. Еще в икре могут присутствовать различные консерванты, которые тоже могут оказывать негативное влияние на организм», — объяснила Дарья Русакова.

Врач-диетолога напомнила, что открытую икру необходимо перекладывать из жестяной банки в стеклянную. «Обычно на продукте указано, сколько его можно хранить после открытия. Если это жестяная банка, то желательно переложить икру в стеклянную тару. В целом продукт полезен, потому что это в основном жиры морской рыбы, более насыщенные жирными кислотами. Но он не диетический. Поэтому не рекомендуется превышать дозировку 30-40 гр. То есть это один-два бутерброда. Икра хорошо сочетается с алкоголем, потому что за счет жира не дает быстро опьянеть. Препятствуют контакту слизистой желудочно-кишечного тракта и этих напитков. Соответственно, раздражающие воздействия икра нивелирует», — добавила Русакова.

Ранее в Роспотребнадзоре Пермского края напомнили, как правильно выбирать красную икру. Ее нельзя приобретать «с рук» в местах несанкционированной торговли. На этикетке должно быть прописано название рыбы, дата изготовления, фасовки, номер завода-изготовителя, смены, а также индекс рыбной промышленности «Р».