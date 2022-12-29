Мобилизованных курганцев отпустили в отпуск на Новый год

Мобилизованным бойцам из Курганской области дали отпуска перед Новым годом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные курганцы из гарнизона в Елани получили отпуск перед Новым годом. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из военнослужащих.

«Многим из наших ребят дали отпуск перед новогодними праздниками. Есть те, кто не стали уезжать и остались в гарнизоне. Я решил поехать домой, провести праздники с семьей и близкими», — рассказал курганец.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы из зоны спецоперации на Украине устроят националистам ВСУ «праздничный салют» на Новый год. Также сообщалось, что некоторые военнослужащие из зоны СВО получили отпуск и поедут на новогодние праздники домой.

С 24 февраля РФ проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима. Частичная мобилизация в России проводилась, чтобы обеспечить стабильность на новых территориях, заявлял Минобороны страны.