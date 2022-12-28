Курганцы из зоны СВО устроят националистам «праздничный салют» на Новый год

29 декабря 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы из зоны СВО рассказали о планах на Новый год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, принимающие участие в спецоперации на Украине, пообещали устроить для националистов ВСУ «праздничный салют» на Новый год. Об этом бойцы рассказали корреспонденту URA.RU. «А как можно отмечать Новый год на фронте? Будем „поздравлять“ националистов салютами. Будем бить по противнику артиллерией. На передовой особо нет времени на праздники. Нужно защищать Родину. Конечно свяжемся с родными, поздравим их, скажем, что все хорошо будет. Пожелаем себе скорой победы, вспомним тех, кого уже нет», — рассказали бойцы из Кургана. Еще один боец из зоны СВО сообщил, что на новогодние праздники собирается приехать в Курган. «На Новый год домой приеду. У меня будет отпуск. Проведу время с семьей и близкими. Потом после праздников обратно на передовую, в бой. Наше правое дело еще не закончено, нужно защищать свою страну от врагов», — сказал военнослужащий. По словам бойца, он не был дома уже порядка полугода и уже успел соскучиться по родному городу и семье. Ранее сообщалось, что спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной задачей является освобождение населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований ВСУ.

Военнослужащие из Курганской области, принимающие участие в спецоперации на Украине, пообещали устроить для националистов ВСУ «праздничный салют» на Новый год. Об этом бойцы рассказали корреспонденту URA.RU. «А как можно отмечать Новый год на фронте? Будем „поздравлять“ националистов салютами. Будем бить по противнику артиллерией. На передовой особо нет времени на праздники. Нужно защищать Родину. Конечно свяжемся с родными, поздравим их, скажем, что все хорошо будет. Пожелаем себе скорой победы, вспомним тех, кого уже нет», — рассказали бойцы из Кургана. Еще один боец из зоны СВО сообщил, что на новогодние праздники собирается приехать в Курган. «На Новый год домой приеду. У меня будет отпуск. Проведу время с семьей и близкими. Потом после праздников обратно на передовую, в бой. Наше правое дело еще не закончено, нужно защищать свою страну от врагов», — сказал военнослужащий. По словам бойца, он не был дома уже порядка полугода и уже успел соскучиться по родному городу и семье. Ранее сообщалось, что спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее главной задачей является освобождение населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацформирований ВСУ.