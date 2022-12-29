В ЯНАО открылась вакансия на должность первого замдиректора департамента экономики

30 декабря 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

На работу в ЯНАО приглашают первого заместителя директора департамента экономики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство ЯНАО приглашает на работу первого заместителя директора департамента экономики. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «Должностные обязанности заместителя директора департамента экономики ЯНАО: выработка и реализация региональной инвестиционной политики; выработка и реализация промышленной политики региона;.развитие малого и среднего предпринимательства. <…> Требования: готовность к релокации в город Салехард», — указано в объявлении. Кроме этого, в требованиях указано, что у кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от пяти лет. Также в объявлении говорится, что успешному кандидату при трудоустройстве предоставят служебное жилье и автомобиль. Для отклика на вакансию необходимо прислать не только резюме, но и сопроводительное письмо с указанием мотивации и описанием релевантного опыта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Лабытнанги требуется экономист. Ему готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей.

Правительство ЯНАО приглашает на работу первого заместителя директора департамента экономики. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «Должностные обязанности заместителя директора департамента экономики ЯНАО: выработка и реализация региональной инвестиционной политики; выработка и реализация промышленной политики региона;.развитие малого и среднего предпринимательства. <…> Требования: готовность к релокации в город Салехард», — указано в объявлении. Кроме этого, в требованиях указано, что у кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от пяти лет. Также в объявлении говорится, что успешному кандидату при трудоустройстве предоставят служебное жилье и автомобиль. Для отклика на вакансию необходимо прислать не только резюме, но и сопроводительное письмо с указанием мотивации и описанием релевантного опыта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Лабытнанги требуется экономист. Ему готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей.