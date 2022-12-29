29 декабря 2022
28 декабря 2022

В ЯНАО открылась вакансия на должность первого замдиректора департамента экономики

© Служба новостей «URA.RU»
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На работу в ЯНАО приглашают первого заместителя директора департамента экономики Фото:

Правительство ЯНАО приглашает на работу первого заместителя директора департамента экономики. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.

«Должностные обязанности заместителя директора департамента экономики ЯНАО: выработка и реализация региональной инвестиционной политики; выработка и реализация промышленной политики региона;.развитие малого и среднего предпринимательства. <…> Требования: готовность к релокации в город Салехард», — указано в объявлении.

Кроме этого, в требованиях указано, что у кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от пяти лет. Также в объявлении говорится, что успешному кандидату при трудоустройстве предоставят служебное жилье и автомобиль. Для отклика на вакансию необходимо прислать не только резюме, но и сопроводительное письмо с указанием мотивации и описанием релевантного опыта.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Лабытнанги требуется экономист. Ему готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей.

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Правительство ЯНАО приглашает на работу первого заместителя директора департамента экономики. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «Должностные обязанности заместителя директора департамента экономики ЯНАО: выработка и реализация региональной инвестиционной политики; выработка и реализация промышленной политики региона;.развитие малого и среднего предпринимательства. <…> Требования: готовность к релокации в город Салехард», — указано в объявлении. Кроме этого, в требованиях указано, что у кандидата должно быть высшее профильное образование и опыт работы от пяти лет. Также в объявлении говорится, что успешному кандидату при трудоустройстве предоставят служебное жилье и автомобиль. Для отклика на вакансию необходимо прислать не только резюме, но и сопроводительное письмо с указанием мотивации и описанием релевантного опыта. Ранее URA.RU сообщало, что в администрацию Лабытнанги требуется экономист. Ему готовы платить от 48 до 77 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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