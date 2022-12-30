Столтенберг призвал перестать недооценивать Россию в конфликте с Украиной

Россию не нужно недооценивать, так как ее вооруженные силы пополнились свежими и обученными солдатами, которые готовы пойти в новые наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы не должны недооценивать Россию в конфликте на Украине», — передает слова Столтенберга немецкое агентство DPA. В подтверждение своих слов генсек НАТО привел тот факт, что российская армия пополнилась новыми мобилизованными солдатами, которые прошли обучение. Запад должен быть готов к долгому пути разрешения конфликта и новым наступлениям армии России.
Ранее Столтенберг выразил мнение, что поставки вооружения Украине приблизит завершение конфликта с Россией. Также глава НАТО отметил, что боевые действия на Украине будут длительными, передает «Национальная служба новостей». В альянсе выразили мнение, что Россия якобы, призывая к перемирию, желает подготовиться к новому наступлению, сообщает телеканал 360.
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Россию не нужно недооценивать, так как ее вооруженные силы пополнились свежими и обученными солдатами, которые готовы пойти в новые наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не должны недооценивать Россию в конфликте на Украине», — передает слова Столтенберга немецкое агентство DPA. В подтверждение своих слов генсек НАТО привел тот факт, что российская армия пополнилась новыми мобилизованными солдатами, которые прошли обучение. Запад должен быть готов к долгому пути разрешения конфликта и новым наступлениям армии России. Ранее Столтенберг выразил мнение, что поставки вооружения Украине приблизит завершение конфликта с Россией. Также глава НАТО отметил, что боевые действия на Украине будут длительными, передает «Национальная служба новостей». В альянсе выразили мнение, что Россия якобы, призывая к перемирию, желает подготовиться к новому наступлению, сообщает телеканал 360.