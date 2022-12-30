Участники спецоперации пообещали скоро вернуться домой с победой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участники специальной военной операции поздравили с наступающим Новым годом родным и близких. Они записали видео, в котором передали приветы родственникам из разных городов Свердловской области. Поздравление опубликовано в telegram-канале правительства региона.

«Огромный привет Тугулымскому району, Свердловская область. Семья, тебе привет, мама, родные, всем тоже большой привет. Жив, здоров, со мной все в порядке», — поздравляет один из военнослужащих. Также участники спецоперации передали привет Сухому Логу, Богдановичу, Екатеринбургу, Новоуральску и пообещали скоро вернуться домой с победой.

Ранее военнослужащие рассказали URA.RU, как будут праздновать Новый год на фронте. Большинство из них встретят праздник на боевых позициях с оружием в руках.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.