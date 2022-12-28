Свердловские солдаты раскрыли, как встретят Новый год на фронте

Свердловские солдаты со спецоперации смогут отметить Новый год в зоне боевых действий

29 декабря 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Участники СВО отметят 2023 год в зоне боевых действий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники спецоперации из Свердловской области рассказали, как проведут ночь с 31 декабря на 1 января. Большинство из них встретят Новый год на боевых позициях с оружием в руках. Своими планами мужчины поделились в беседе с корреспондентом URA.RU. Военнослужащему из Екатеринбурга Руслану Гениевскому удалось на время праздников приехать с СВО к своей семье. Его напарники, по словам мужчины, встретят 2023 год на передовой. «У меня много товарищей, которые отметят праздник на СВО. Ребята попьют чай со сладостями и продолжат отстаивать боевые позиции. Не та обстановка, чтобы пировать и веселиться», — считает солдат. Иван Парядин, который оставил бизнес на своего наставника, чтобы отправиться разведчиком на СВО, уверен, что отмечать 2023 год неуместно — мужчина не считает Новый год праздником. «Проведу эту ночь с оружием в руках, я не считаю это событие праздником. Просто точка перехода годичного цикла в начало нового, я никогда трепетно к этому не относился», — отметил солдат в беседе с корреспондентом агентства. Военнослужащий не взялся перечислять эмоции по поводу праздника своих сослуживцев. «Я уверен, что одна двойка будет работать, другая отдыхать, как обычно. Еще среди наших ребят распространен сухой закон на фронте», — подчеркнул Парядин. Другой солдат — замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» — сказал, что празднование Нового года в зоне спецоперации имеет свои нюансы. «Особенность празднования на фронте, конечно же, есть, так как это праздник, который отмечают в кругу семьи. А те ребята, которые выполняют боевые задачи, это и есть одна большая семья, заботящаяся друг о друге», — считает «Большой». Руководители «Женской гвардии Урала», недавно вернувшиеся в Екатеринбург с ДНР, также заметили, что российские военные на СВО будут отмечать Новый год на боевых позициях. При этом, по словам девушек, солдаты не забывают о зимнем празднике. «Есть и те, кому представилась возможность поехать домой и отпраздновать Новый год со своей семьей», — добавили они. На территории Украины проводится специальная операция с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники спецоперации из Свердловской области рассказали, как проведут ночь с 31 декабря на 1 января. Большинство из них встретят Новый год на боевых позициях с оружием в руках. Своими планами мужчины поделились в беседе с корреспондентом URA.RU. Военнослужащему из Екатеринбурга Руслану Гениевскому удалось на время праздников приехать с СВО к своей семье. Его напарники, по словам мужчины, встретят 2023 год на передовой. «У меня много товарищей, которые отметят праздник на СВО. Ребята попьют чай со сладостями и продолжат отстаивать боевые позиции. Не та обстановка, чтобы пировать и веселиться», — считает солдат. Иван Парядин, который оставил бизнес на своего наставника, чтобы отправиться разведчиком на СВО, уверен, что отмечать 2023 год неуместно — мужчина не считает Новый год праздником. «Проведу эту ночь с оружием в руках, я не считаю это событие праздником. Просто точка перехода годичного цикла в начало нового, я никогда трепетно к этому не относился», — отметил солдат в беседе с корреспондентом агентства. Военнослужащий не взялся перечислять эмоции по поводу праздника своих сослуживцев. «Я уверен, что одна двойка будет работать, другая отдыхать, как обычно. Еще среди наших ребят распространен сухой закон на фронте», — подчеркнул Парядин. Другой солдат — замкомандира Первой Славянской бригады с позывным «Большой» — сказал, что празднование Нового года в зоне спецоперации имеет свои нюансы. «Особенность празднования на фронте, конечно же, есть, так как это праздник, который отмечают в кругу семьи. А те ребята, которые выполняют боевые задачи, это и есть одна большая семья, заботящаяся друг о друге», — считает «Большой». Руководители «Женской гвардии Урала», недавно вернувшиеся в Екатеринбург с ДНР, также заметили, что российские военные на СВО будут отмечать Новый год на боевых позициях. При этом, по словам девушек, солдаты не забывают о зимнем празднике. «Есть и те, кому представилась возможность поехать домой и отпраздновать Новый год со своей семьей», — добавили они. На территории Украины проводится специальная операция с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.