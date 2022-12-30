Свердловский мэр организовал для семей участников СВО новогодний праздник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Владиславом Пинаевым. Екатеринбург , пинаев владислав
Владислав Пинаев организовал новогоднее шоу для семей участников СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) для семей участников спецоперации на Украине провели новогоднюю елку в государственном цирке города. Об этом написал мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с Росгосцирком пригласили семьи участников СВО в цирк на елку. Было очень приятно видеть, как радовались дети», — рассказал Владислав Пинаев. Он добавил, что после мероприятия волонтеры развезли подарки семьям по домам.

Также Пинаев сообщил, что в новогодние каникулы представления для семей участников СВО — продолжатся. «Подобные мероприятия будут проходить в других учреждениях города», — резюмировал глава Нижнего Тагила.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военнослужащих финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) для семей участников спецоперации на Украине провели новогоднюю елку в государственном цирке города. Об этом написал мэр Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Вместе с Росгосцирком пригласили семьи участников СВО в цирк на елку. Было очень приятно видеть, как радовались дети», — рассказал Владислав Пинаев. Он добавил, что после мероприятия волонтеры развезли подарки семьям по домам. Также Пинаев сообщил, что в новогодние каникулы представления для семей участников СВО — продолжатся. «Подобные мероприятия будут проходить в других учреждениях города», — резюмировал глава Нижнего Тагила. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы РФ от Свердловской области Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военнослужащих финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...