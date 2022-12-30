В Италии назвали дату начала разрыва в отношениях России и Запада Политолог Грациани: Мюнхенская конференция 2007 года стала поворотным событием в отношениях США и РФ 30 декабря 2022 в 23:43 Размер текста - 17 + Президент РФ Путин жестко ответил Западу на Мюнхенской конференции 2007 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. После 2007 года Запад стал сворачивать курс на сотрудничество с РФ, считает итальянский политолог Тиберио Грациани. «Февраль 2007 года роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией. США оказывали давление на страны Европейского союза (ЕС) как в геоэкономической плоскости, так и в военно-политической», — сообщил Тиберио Грациани в интервью «Лента.Ру». По его словам, начало 2000-х годов было эпохой однополярного мира и гегемонии США. В Мюнхенской речи президент РФ Владимир Путин жестко обозначил позицию России в мировой политике. Ранее URA.RU рассказало, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы совместно отстаивать суверенитет двух государств. Пекин и Москва будут укреплять и военное содружество. Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. После 2007 года Запад стал сворачивать курс на сотрудничество с РФ, считает итальянский политолог Тиберио Грациани. «Февраль 2007 года роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией. США оказывали давление на страны Европейского союза (ЕС) как в геоэкономической плоскости, так и в военно-политической», — сообщил Тиберио Грациани в интервью «Лента.Ру». По его словам, начало 2000-х годов было эпохой однополярного мира и гегемонии США. В Мюнхенской речи президент РФ Владимир Путин жестко обозначил позицию России в мировой политике. Ранее URA.RU рассказало, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы совместно отстаивать суверенитет двух государств. Пекин и Москва будут укреплять и военное содружество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям