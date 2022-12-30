30 декабря 2022

В Италии назвали дату начала разрыва в отношениях России и Запада

Политолог Грациани: Мюнхенская конференция 2007 года стала поворотным событием в отношениях США и РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ Путин жестко ответил Западу на Мюнхенской конференции 2007 года Фото:

Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. После 2007 года Запад стал сворачивать курс на сотрудничество с РФ, считает итальянский политолог Тиберио Грациани.

«Февраль 2007 года роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией. США оказывали давление на страны Европейского союза (ЕС) как в геоэкономической плоскости, так и в военно-политической», — сообщил Тиберио Грациани в интервью «Лента.Ру».

По его словам, начало 2000-х годов было эпохой однополярного мира и гегемонии США. В Мюнхенской речи президент РФ Владимир Путин жестко обозначил позицию России в мировой политике.

Ранее URA.RU рассказало, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы совместно отстаивать суверенитет двух государств. Пекин и Москва будут укреплять и военное содружество.

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Мюнхенская конференция 2007 года стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. После 2007 года Запад стал сворачивать курс на сотрудничество с РФ, считает итальянский политолог Тиберио Грациани. «Февраль 2007 года роковой датой, после которой Вашингтон, Лондон и Брюссель стали игнорировать развитие сотрудничества между Западом и Россией. США оказывали давление на страны Европейского союза (ЕС) как в геоэкономической плоскости, так и в военно-политической», — сообщил Тиберио Грациани в интервью «Лента.Ру». По его словам, начало 2000-х годов было эпохой однополярного мира и гегемонии США. В Мюнхенской речи президент РФ Владимир Путин жестко обозначил позицию России в мировой политике. Ранее URA.RU рассказало, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы совместно отстаивать суверенитет двух государств. Пекин и Москва будут укреплять и военное содружество.
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