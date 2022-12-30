Постпредство РФ при ООН: возвращение к прежним отношениям между РФ и Западом невозможно

31 декабря 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Полянский считает, что возвращение к ситуации до СВО невозможно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отношения между Западом и России никогда не станут прежними. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Вернуться к тому положению, которое было до спецоперации, нереалистично. Мир очень сильно изменился. Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало», — сказал он, выступая в ходе трансляции в своем Telegram-канале . По его мнению, пока рано говорить о возобновлении диалога между Россией и Западом. Ранее итальянский политолог Тиберио Грациани заявил, что Мюнхенская конференция, состоявшаяся в феврале 2007 года, стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. Также 19FortyFive публиковал статью, в которой говорилось, что России удалось разрушить планы недружественных государств и победить в экономической войне против Запада.

Отношения между Западом и России никогда не станут прежними. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Вернуться к тому положению, которое было до спецоперации, нереалистично. Мир очень сильно изменился. Довольно сложно представить, что мы как-то сможем перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России, и действовать как ни в чем не бывало», — сказал он, выступая в ходе трансляции в своем Telegram-канале. По его мнению, пока рано говорить о возобновлении диалога между Россией и Западом. Ранее итальянский политолог Тиберио Грациани заявил, что Мюнхенская конференция, состоявшаяся в феврале 2007 года, стала точкой разрыва в отношениях западных стран и России. Также 19FortyFive публиковал статью, в которой говорилось, что России удалось разрушить планы недружественных государств и победить в экономической войне против Запада.