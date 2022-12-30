Продюсера Максима Фадеева из Кургана наградил Путин

Продюсер Максим Фадеев, уроженец Кургана, стал заслуженным деятелем искусств РФ

31 декабря 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Максиму Фадееву присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim Музыкальному продюсеру и уроженцу Курганской области Максиму Фадееву присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — Фадееву Максиму Александровичу. Композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе. Максим Фадеев в разные годы продюсировал таких российских исполнителей, как Линду, группу «Серебро». Был продюсером «Фабрика звезд-2», «Фабрика звезд-5» и других проектов. URA.RU сообщало, что его наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказывал в своем telegram-канале.

Музыкальному продюсеру и уроженцу Курганской области Максиму Фадееву присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — Фадееву Максиму Александровичу. Композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе. Максим Фадеев в разные годы продюсировал таких российских исполнителей, как Линду, группу «Серебро». Был продюсером «Фабрика звезд-2», «Фабрика звезд-5» и других проектов. URA.RU сообщало, что его наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказывал в своем telegram-канале.