30 декабря 2022

Продюсера Максима Фадеева из Кургана наградил Путин

Продюсер Максим Фадеев, уроженец Кургана, стал заслуженным деятелем искусств РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Фадеев, фадеев максим
Максиму Фадееву присвоили звание заслуженного деятеля искусств РФ Фото:

Музыкальному продюсеру и уроженцу Курганской области Максиму Фадееву присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — Фадееву Максиму Александровичу. Композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе.

Максим Фадеев в разные годы продюсировал таких российских исполнителей, как Линду, группу «Серебро». Был продюсером «Фабрика звезд-2», «Фабрика звезд-5» и других проектов.

URA.RU сообщало, что его наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказывал в своем telegram-канале.

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Музыкальному продюсеру и уроженцу Курганской области Максиму Фадееву присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Присвоить почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» — Фадееву Максиму Александровичу. Композитору, музыкальному продюсеру, — говорится в документе. Максим Фадеев в разные годы продюсировал таких российских исполнителей, как Линду, группу «Серебро». Был продюсером «Фабрика звезд-2», «Фабрика звезд-5» и других проектов. URA.RU сообщало, что его наградили юбилейной медалью «30 лет образования Республики Ингушетия». Об этом он рассказывал в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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