Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

31 декабря 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь граждан РФ могут оштрафовать за алкоголь и фейерверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В новогоднюю ночь граждан России могут привлечь к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах, нарушение закона о тишине и др. Об этом сообщают «Известия». «К соблюдению законодательства необходимо отнестись максимально серьезно. В первую очередь, речь идет о запрете на распитие спиртного в общественных местах», — приводят слова юриста Алесандра Терновцова «Известия». За распитие шампанского на улице нарушителя могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей, а за курение штраф может дойти до 3 тыс. рублей. За шум в ночное время также полагается штраф до 2 тыс. рублей, но на практике эта мера применяется редко. Ранее URA.RU рассказало, что меры пожарной безопасности запрещают запускать фейерверки вблизи железных дорог, с крыш и балконов домов, вблизи пожароопасных объектов. За использование пиротехники в неустановленных местах, нарушителю грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

В новогоднюю ночь граждан России могут привлечь к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах, нарушение закона о тишине и др. Об этом сообщают «Известия». «К соблюдению законодательства необходимо отнестись максимально серьезно. В первую очередь, речь идет о запрете на распитие спиртного в общественных местах», — приводят слова юриста Алесандра Терновцова «Известия». За распитие шампанского на улице нарушителя могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей, а за курение штраф может дойти до 3 тыс. рублей. За шум в ночное время также полагается штраф до 2 тыс. рублей, но на практике эта мера применяется редко. Ранее URA.RU рассказало, что меры пожарной безопасности запрещают запускать фейерверки вблизи железных дорог, с крыш и балконов домов, вблизи пожароопасных объектов. За использование пиротехники в неустановленных местах, нарушителю грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.