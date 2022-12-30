30 декабря 2022

Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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В новогоднюю ночь граждан РФ могут оштрафовать за алкоголь и фейерверки Фото:

В новогоднюю ночь граждан России могут привлечь к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах, нарушение закона о тишине и др. Об этом сообщают «Известия».

«К соблюдению законодательства необходимо отнестись максимально серьезно. В первую очередь, речь идет о запрете на распитие спиртного в общественных местах», — приводят слова юриста Алесандра Терновцова «Известия».

За распитие шампанского на улице нарушителя могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей, а за курение штраф может дойти до 3 тыс. рублей. За шум в ночное время также полагается штраф до 2 тыс. рублей, но на практике эта мера применяется редко.

Ранее URA.RU рассказало, что меры пожарной безопасности запрещают запускать фейерверки вблизи железных дорог, с крыш и балконов домов, вблизи пожароопасных объектов. За использование пиротехники в неустановленных местах, нарушителю грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

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В новогоднюю ночь граждан России могут привлечь к административной ответственности за распитие алкоголя и курение в общественных местах, нарушение закона о тишине и др. Об этом сообщают «Известия». «К соблюдению законодательства необходимо отнестись максимально серьезно. В первую очередь, речь идет о запрете на распитие спиртного в общественных местах», — приводят слова юриста Алесандра Терновцова «Известия». За распитие шампанского на улице нарушителя могут оштрафовать на 1,5 тыс. рублей, а за курение штраф может дойти до 3 тыс. рублей. За шум в ночное время также полагается штраф до 2 тыс. рублей, но на практике эта мера применяется редко. Ранее URA.RU рассказало, что меры пожарной безопасности запрещают запускать фейерверки вблизи железных дорог, с крыш и балконов домов, вблизи пожароопасных объектов. За использование пиротехники в неустановленных местах, нарушителю грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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