FT: Европе предрекли веерные отключения электричества в 2023 году

Обозреватель FT Шеппард: отключения электричества в Европе могут произойти до апреля

31 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Шеппард: отключения электричества в Европе могут произойти до весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В следующем году Европа столкнется с веерными отключениями электроэнергии, поскольку Россия сокращает экспорт природного газа. Это может произойти до весны включительно, если погода будет достаточно холодной. Такой прогноз на 2023 год дает обозреватель энергетического рынка британской газеты Financial Times Дэвид Шеппард. «Это может произойти до апреля, если погода будет достаточно холодной, но следующей зимой будет сложнее. Хотя газовые хранилища сейчас почти заполнены, пополнить их весной будет непросто. Потоки российского газа в 2023 году будут близки к нулю», — цитирует издание Financial Times слова Дэвида Шеппарда. Кроме того, по мнению эксперта, риск поломки европейских атомных станций возрастает, так как энергосистема находится «в напряженном состоянии». У французских атомных станций должно быть меньше проблем с техобслуживанием, считает обозреватель энергетического рынка FT. Ранее в Киеве хотели покрыть дефицит энергии за счет импорта. Президент Украины Владимир Зеленский просил у Европы увеличить поставки ресурса. По его словам, до конца отопительного сезона нужно поставить в страну до 2 ГВт энергии. Власти озвучивали, что жители могут остаться без электричества до этой весны.

В следующем году Европа столкнется с веерными отключениями электроэнергии, поскольку Россия сокращает экспорт природного газа. Это может произойти до весны включительно, если погода будет достаточно холодной. Такой прогноз на 2023 год дает обозреватель энергетического рынка британской газеты Financial Times Дэвид Шеппард. «Это может произойти до апреля, если погода будет достаточно холодной, но следующей зимой будет сложнее. Хотя газовые хранилища сейчас почти заполнены, пополнить их весной будет непросто. Потоки российского газа в 2023 году будут близки к нулю», — цитирует издание Financial Times слова Дэвида Шеппарда. Кроме того, по мнению эксперта, риск поломки европейских атомных станций возрастает, так как энергосистема находится «в напряженном состоянии». У французских атомных станций должно быть меньше проблем с техобслуживанием, считает обозреватель энергетического рынка FT. Ранее в Киеве хотели покрыть дефицит энергии за счет импорта. Президент Украины Владимир Зеленский просил у Европы увеличить поставки ресурса. По его словам, до конца отопительного сезона нужно поставить в страну до 2 ГВт энергии. Власти озвучивали, что жители могут остаться без электричества до этой весны.